10 января в Ташкенте из-за непрекращающегося снегопада повалились деревья, сломались навесы на автостоянках и другие конструкции.

Фото: «Газета.uz»

Хокимият и ГУВД Ташкента рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности, а водителям — не оставлять автомобили под деревьями.

Хокимият Мирзо-Улугбекского района сообщил, что на данный момент известно о повреждении 10 машин.

От упавших веток пострадали тепловые сети и другие коммуникации.





На рынке рядом с ипподромом рухнули навесы торговых рядов. Пострадавших нет, покупателей и продавцов эвакуировали, говорится в сообщении ГУВД.

Специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов сообщил, что сегодняшний снегопад в столице вызвал самую высокую нагрузку на ветви деревьев за последние годы. В результате некоторые многолетние деревья не выдержали веса снега и сломались.

Зоопарк Ташкента во вторник был закрыт из-за упавших ветвей деревьев.