Теплоснабжающая компания Veolia Energy Tashkent уточнила статус своей биллинговой системы на фоне регулярно возникающих вопросов по оплате за услуги отопления и горячей воды и принесла извинения пользователям за некорректную работу системы оплаты.

В сообщении отмечается, что хотя Veolia приступила к управлению системы теплоснабжения Ташкента 1 июля 2022 года, необходимые уровни доступа и разрешения на биллинговую систему были получены ею только к октябрю.

«С того момента наши специалисты начали полноценную работу по перенастройке биллинговой системы и персональных кабинетов», — отметили в компании.

Биллинговая система Veolia для приёма платежей от потребителей была запущена 1 декабря 2022 года.

«Это означает, что платежи от потребителей начали поступать в режиме онлайн к Veolia именно с этой даты», — пояснили на предприятии.

Представители Veolia отметили, что биллинговая система постоянно дорабатывается, а завершить процесс настройки планируется в течение нескольких недель.

Как платить за отопление и горячую воду в режиме онлайн

На сегодняшний день услуги по поставке отопления и горячей воды для населения оказывает Veolia Energy Tashkent, а не «Тошиссиккуввати».

Для внесения платежей потребители могут воспользоваться следующими платёжными сервисами, где присутствует логотип Veolia:

Paynet

Payme

Click

Upay

Если в платёжной системе видны два варианта, например, «Горячая вода и отопление» от «Тошиссиккуввати» и Veolia, то необходимо производить платежи через Veolia, отметили в компании.

Если потребитель произвёл оплату через «Тошиссиккуввати», то этот платёж может некорректно отображаться в балансе потребителя в системе Veolia или отображаться с опозданием, пояснили на предприятии. После завершения работ по перенастройке биллинга оплата отобразится корректно. Дополнительных действий со стороны потребителя не требуется.

«По этой причине мы настоятельно рекомендуем нашим потребителям осуществлять платежи через онлайн-сервисы, где указан логотип Veolia», — призвали в компании.

Можно ли смотреть предоплату/задолженность, как раньше в персональном кабинете «Тошиссиккуввати»

Информация, доступная через персональный кабинет ГУП «Тошиссиккуввати», актуальна до 1 июля 2022 года. После того, как будет завершена настройка персонального кабинета от Veolia, компания отдельно проинформирует пользователей. Можно будет отслеживать произведённые платежи, информацию о начислениях по лицевому счету и суммы задолженности/предоплаты.

Как узнать сумму долга/предоплаты

Сейчас сумма долга/предоплаты отображается в вышеупомянутых платёжных системах. Ее также можно получить через операторов отделов теплосбыта Veolia Energy Tashkent. После завершения работ над биллингом корректные данные снова будут доступны в онлайн-режиме.

Как оплатить отопление, если сумма неизвестна

В качестве временной меры Veolia предлагает вносить те же суммы, что и в 2021 году за аналогичный период. Так как повышения тарифов не было, она корректна.

Согласно решению Министерства юстиции Узбекистана от 29 декабря 2022 года и до восстановления корректной работы системы АИС-Нотариус, потребители могут получать справки об отсутствии задолженности за услуги теплоснабжения для нотариальных услуг в бумажном виде до 1 февраля 2023 года путём обращения в районные управления Veolia.