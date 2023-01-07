В 2023 году на рекультивацию и строительство мусорных полигонов в Узбекистане предусмотрено выделение 170 млрд сумов, сообщил представитель Министерства природных ресурсов Джамшид Ишчанов на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

В том числе на создание полигонов для строительных отходов будет выделено 27,8 млрд сумов, организацию перегрузочных станций — 92,2 млрд сумов, строительство площадок для утилизации медицинских отходов — 50 млрд сумов.

В целом, согласно адресным программам, утверждённым на 2023−2025 годы, планируется выделить финансирование в размере 1,1 трлн сумов для рекультивации 29 полигонов твёрдых бытовых отходов, строительства 437 пунктов сбора мусора, организации 26 полигонов строительных отходов, закупа 18,8 тысячи мусорных контейнеров для объектов социальных сфер и организации 60 площадок утилизации медицинских отходов.

Кроме того, для налогоплательщиков, чьи доходы от деятельности по сбору, вывозу и сортировке отходов составляют не менее 90% от всех доходов, с 1 января 2023 года до 1 января 2026 года ставки налога на прибыль и социального налога устанавливаются в размере 1%.