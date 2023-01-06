Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев в пятницу провёл совещание по вопросам предупреждения негативных ситуаций, связанных с приходом на территорию Узбекистана сильных холодов на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.
Градоначальник дал следующие поручения должностным лицам:
- В период холодов с 9 по 18 января запрещено проводить в городском и районных хокимиятах, управлениях и их районных отделениях различные совещания, собрания и другие мероприятия (в том числе в формате Zoom), отвлекающие ответственных лиц от основной деятельности;
- Поручения по управлению негативными ситуациями будут передаваться непосредственно по телефону и онлайн-связи;
- Взять на контроль бесперебойное обеспечение производителей формового хлеба газом и электроэнергией;
- Обеспечить бесперебойную работу предприятий по производству продовольственной продукции;
- Принять меры для обеспечения бесперебойной работы городского общественного транспорта;
- Организовать оперативную очистку центральных и внутренних дорог от снега и наледи;
- Управляющим сервисным компаниям обеспечить очистку внутренних прилегающих к многоэтажным домам дорожек от снега и наледи;
- Оперативно устранять аварии в системе электроснабжения;
- Взять на отдельный контроль теплоснабжение родильных домов, больниц, домов милосердия и домов «Мехрибонлик», обеспечить топливом электрогенераторы и привести их в состояние полной готовности;
- Управлению чрезвычайных ситуаций в двухдневный срок повторно провести осмотр и мероприятия по контролю обеспечения пожарной безопасности;
- Создать максимально благоприятные условия для использования населением общественного транспорта, рекомендовать по возможности не пользоваться личными транспортным средствами;
- Проконтролировать бесперебойную работу телефонных линий для связи с дежурными пунктами, штабами и колл-центрами;
- В двухдневный срок проверить обеспеченность машин скорой медицинской помощи «103» медицинскими изделиями и препаратами и восполнить их недостаток;
- Обеспечить сотрудников служб безопасности дорожного движения и благоустройства, работающих на улице, горячим питанием, чаем, компактными термосами
и т. д.