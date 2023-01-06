Временное правительство Афганистана и китайская нефтегазовая компания Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co (CAPEIC) 5 января в Кабуле подписали контракт на добычу нефти в бассейне реки Амударьи на севере страны, сообщает TOLOnews.

В церемонии подписания участвовали члены временного правительства Афганистана и посол Китая в Кабуле Ван Ю.

И. о. министра горнодобывающей промышленности и нефти Шахабуддин Делавар отметил, что первые три года проекта будет вестись геологоразведка. Площадь разрабатываемой территории за это время составит 4500 кв. км в пяти районах трёх провинций — Сари-Пуль, Джаузджан и Фарьяб.

Количество нефти в этих районах оценивается в 87 миллионов баррелей. По мере расширения разведки ежедневная добыча, как ожидается, будет расти с 200 до 1000 тонн. Проект должен обеспечить 3000 рабочих мест.

Нефть и нефтепродукты планируется перерабатывать в самом Афганистане. По условиям контракта, китайская компания должна инвестировать 150 млн долларов США в первый год, а за три года объём инвестиций достигнет 540 млн долларов.

Фото: twitter.com/GMICafghanistan.

Контракт заключён на 25 лет. Афганистан будет первоначально иметь 20% доли в проекте с постепенным увеличением этой цифры до 75%. И. о. министра отметил, что если компания не выполнит условия контракта, он будет расторгнут.

Первый заместитель премьер-министра мулла Абдул Гани Барадар отметил, что китайская компания должна работать в соответствии с международными нормами, и заверил, что государственные органы будут оказывать ей поддержку.

Посол Китая в Кабуле Ван Ю назвал контракт важным для экономического роста Афганистана и хорошим примером сотрудничества двух стран, который послужит привлечению дополнительных инвестиций в страну.

Это первый международный инвестиционный контракт, заключённый «Талибаном» после прихода к власти в 2021 году.