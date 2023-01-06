Центральный банк Узбекистана установил на 7 января новые курсы иностранных валют к узбекскому суму.

Курс доллара США повышается на 30,7 сума — до 11319,14 сума. Это максимум с 22 апреля 2022 года, когда американская валюта укреплялась до 11302,08 сума.

В пятницу, 6 января, в коммерческих банках доллар продавался по курсу 11345 сумов. Курс покупки составлял от 11250 до 11335 сумов.

В 2022 году национальная валюта обесценилась на 3,94%, а по итогам 2021 года сум обесценивался на 3,1%.





В пятницу индекс доллара США (показатель стоимости доллара в сравнении с другими валютами) достиг максимума почти за месяц, увеличившись на 0,3% — до 105,45 пункта. Его поддерживают данные, указавшие на силу рынка труда, которая может позволить Федеральной резервной системе США продолжать агрессивное повышение ставок.

На прошлой неделе число первичных заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума за три месяца, а число увольнений в декабре уменьшилось на 43%. Другой отчёт показал рост рабочих мест в частном секторе в декабре на 235 тысяч, в то время как экономисты ожидали роста на 150 тысяч.