Термезский городской суд по уголовным делам вынес решение об административных санкциях в отношении 13 работников бывшего рынка «Юбилейный», которые выступали против переезда рынка, сообщила 5 января пресс-служба УВД Сурхандарьинской области.

Пол граждан не уточняется. Ранее появилось видео, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов заталкивают женщин в автобус.

В сообщении УВД говорится, что 4 января, когда нелегальных торговцев, работавших на рынке, должны были по решению хокима города перевести в торговый центр «Яшил дунё», группа граждан «выразила недовольство, оказала сопротивление представителям власти и нарушила общественный порядок», говорится в сообщении.

УВД заявляет, что для этих граждан были выделены торговые места в новом центре и их несколько раз предупреждали о необходимости покинуть старое место. Последнее предупреждение было сделано 3 января. В нём говорилось о том, что 4 января начнутся работы по сносу старого рынка.

Сотрудники органов внутренних дел и Национальной гвардии, привлечённые на рынок для восстановления общественного порядка, увезли 14 человек в ОВД для проведения «разъяснительно-профилактических работ».

Решением суда по статье «Хулиганство» КоАО 6 гражданам назначен штраф в размере 3 базовых расчётных величин, 3 гражданам — 5 БРВ, 4 человека получили 5 суток административного ареста.