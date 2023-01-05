Гражданин России (61 год) скончался, оставшись под завалами снега в горах в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

Сообщается, что мужчина находился на горнолыжном курорте. Инцидент произошёл 4 января примерно в 13:20. Несмотря на предупреждение об опасности схода лавины, мужчина, передвигаясь на лыжах, создал эту опасность, говорится в сообщении.

Источники «Газеты.uz» уточнили, что мужчина отдыхал на курорте Amirsoy. Представители курорта сообщили, что инцидент произошёл за пределами его территории. Поиски продолжались несколько часов.

В пресс-службе МЧС отметили, что мужчина спускался на лыжах с запрещённой зоны и спровоцировал сход снега.

К операции по поиску был привлечён горно-спасательный отряд «Чимган» УЧС по Ташкентской области.

В МЧС призвали отдыхающих в горах соблюдать правила техники безопасности и не кататься на лыжах в запрещённых местах.