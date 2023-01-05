В социальных сетях распространилось видео, на котором трое детей поджигают автомобиль Chevrolet Gentra.

По данным УВД Ферганской области, инцидент произошёл в Коканде 21 декабря рядом с магазином на массиве А. Навои. Учащиеся 3-го класса школы №33 «подожгли спичку и прикрепили её к передней части автомобиля», говорится в сообщении.

Несмотря на нанесённый ущерб, владелец машины Д. С. не стал обращаться в органы внутренних дел. ОВД Коканда взяло на учёт это дело и оформило протокол об административной ответственности в отношении родителей детей. Ущерб автомобилю был компенсирован, сообщили в областном ведомстве.











