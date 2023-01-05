В четверг, 5 января, в 19:25 в Афганистане произошло землетрясение, которое также ощущалось в Узбекистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.

Координаты землетрясения: 36,34 градусов северной широты; 70,7 градусов восточной долготы.

Магнитуда составила 6. Очаг залегал на глубине 235 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 562 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана: