В четверг, 5 января, в 19:25 в Афганистане произошло землетрясение, которое также ощущалось в Узбекистане, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
Координаты землетрясения: 36,34 градусов северной широты; 70,7 градусов восточной долготы.
Магнитуда составила 6. Очаг залегал на глубине 235 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 562 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Сурхандарьинская область: 4 балла, 321 км.
- Ферганская область: 4 балла, 459 км.
- Джизакская область: 4 балла, 490 км.
- Сырдарьинская область: 4 балла, 491 км.
- Самаркандская область: 4 балла, 493 км.
- Андижанская область: 3−4 балла, 514 км.
- Кашкадарьинская область: 3−4 балла, 515 км.
- Наманганская область: 3−4 балла, 525 км.
- Ташкентская область: 3−4 балла, 536 км.
- Ташкент: 3−4 балла, 562 км.
- Навоийская область: 3−4 балла, 626 км.
- Бухарская область: 3−4 балла, 668 км.
- Хорезмская область: 3 балла, 1044 км.
- Республика Каракалпакстан: 3 балла, 1169 км.