В Андижане несовершеннолетний стал виновником дорожно-транспортного происшествия, сообщила 4 января программа Zamon телеканала Sevimli. Инцидент произошёл в конце декабря.

17-летний ученик 11-го класса (водительские права на управление автомобилем выдаются с 18 лет) ехал в арендованном автомобиле Spark с четырьмя одноклассниками. Не справившись с управлением, он совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком.

Один из школьников со сдавленной грудной клеткой и закрытой травмой головы скончался в больнице. Остальные находятся в тяжёлом состоянии.

Представитель СБДД УВД Андижанской области Диёрбек Абдураззоков сообщил, что трое школьников в тот день не пошли в школу, а двое убежали с урока.

Изучение семейного положения учащегося, совершившего ДТП, показало, что его родители уехали работать в другую страну, а он находился на попечении бабушки.

«Можно сказать, что ситуация в семье также стала причиной происшествия», — сказал он.

Выдавший автомобиль в аренду также будет наказан, говорится в сообщении телеканала.

По данным СБДД УВД области, в прошлом году было зафиксировано около 4000 случаев управления автотранспортом без документов.