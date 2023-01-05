В Андижане несовершеннолетний стал виновником дорожно-транспортного происшествия, сообщила 4 января программа Zamon телеканала Sevimli. Инцидент произошёл в конце декабря.
17-летний ученик 11-го класса (водительские права на управление автомобилем выдаются с 18 лет) ехал в арендованном автомобиле Spark с четырьмя одноклассниками. Не справившись с управлением, он совершил столкновение со стоявшим на обочине грузовиком.
Один из школьников со сдавленной грудной клеткой и закрытой травмой головы скончался в больнице. Остальные находятся в тяжёлом состоянии.
Представитель СБДД УВД Андижанской области Диёрбек Абдураззоков сообщил, что трое школьников в тот день не пошли в школу, а двое убежали с урока.
Изучение семейного положения учащегося, совершившего ДТП, показало, что его родители уехали работать в другую страну, а он находился на попечении бабушки.
«Можно сказать, что ситуация в семье также стала причиной происшествия», — сказал он.
Выдавший автомобиль в аренду также будет наказан, говорится в сообщении телеканала.
По данным СБДД УВД области, в прошлом году было зафиксировано около 4000 случаев управления автотранспортом без документов.
Алина Доминова
когда напоотив нашего дома студенты юр коллежда( т.е несовершеннолетние), разьезжали как бешенные, и я пошла к администрации жаловаться, они удивленно смотрели на меня и утверждали что их студенты не ездят на машинах, что им нет 18 лет. у меня было ощущение что их директор не выходит из здания колледжа и ничего не видит, или дураком прикидывался