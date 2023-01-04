В Генеральной прокуратуре прокомментировали сообщения о смерти женщины после избиения мужчиной в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области.

Издание Daryo со ссылкой на УВД Шахрисабзского района ранее писало, что жительница Яккабагского района С. С. (1987 года рождения) и житель села Тепар Х. С., предположительно состоявшие в романтических отношениях, встретились 1 января в 19:00 и выехали в поле.

Там женщина якобы «сказала слова, задевшие его самолюбие», после чего С. Х. сильно избил её. Затем он раздел женщину, посадил в свой автомобиль, привёз к её дому и оставил в критическом состоянии. Там женщину увидел её несовершеннолетний сын (2009 г. р.) и позвал на помощь соседей.

2 января в 3 часа ночи женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлой контузией, в состоянии комы четвёртой степени и множественными повреждениями мягких тканей доставили в реанимационное отделение Шахрисабзского районного медицинского объединения в тяжёлом состоянии. Там пострадавшая скончалась.

По данным Генпрокуратуры, 2 января было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлёкшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Узбекистана.

Подозреваемый задержан. Следственный отдел при ОВД района проводит следственные действия.