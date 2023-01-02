Межведомственная экспертная группа, созданная для расследования остановки высокоскоростного поезда Afrosiyob рейса «Бухара-Ташкент» 1 января, назвала причину происшествия.

Как сообщает пресс-служба «Узбекистон темир йуллари», обрыв контактного провода был вызван коротким замыканием, произошедшим из-за попадания постороннего предмета — небесного фонарика, который был запущен вблизи железной дороги.

Фонари попал на токоприёмник электровоза и вызвал короткое замыкание с последующем нагревом контактного провода в зажиме и обрывом электроснабжения, говорится в сообщении.

Железнодорожная компания призвала граждан не использовать подобные предметы вблизи железной дороги и поездов в целях обеспечения безопасности пассажиров и грузов в пути следования.

«Как показал данный случай, подобные безобидные на первый взгляд вещи могут повлиять на безопасность движения и привести к серьёзным последствиям», — отметили в компании.

В настоящее время ведётся расследование.

Как мы писали, поезд остановился в районе Чиназа Ташкентской области. Для доставки пассажиров в Ташкент за ними был отправлен запасной состав Afrosiyob. Пассажирам обещали вернуть деньги за билеты.