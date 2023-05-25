В новой редакции закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции», которую 24 мая подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, детально конкретизируется и значительно расширен список общественных мест, где запрещено употребление табачной продукции.
В действующей пока редакции закона от 2011 года общественные места не конкретизированы, из-за чего часто возникали вопросы, является то или иное место общественным. Новая редакция закона вступит в силу через три месяца. До этого мы писали об основных изменения.
Алкогольная продукция
Закон запрещает употребление алкогольной продукции на рабочих местах, улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и «других общественных местах».
Запрет не распространяется на объекты торговли и оказания услуг, включая предприятия общественного питания, в которых реализация алкогольной продукции в розлив разрешена, а также на места проведения свадебных, юбилейных и других торжеств и обрядов.
Табачная продукция
Употребление табачной продукции и использование устройств для употребления табака и никотина в общественных местах запрещено. В числе общественных мест в законе перечислены:
- подъезды и лифты многоквартирных жилых домов, детские и спортивные площадки, в том числе расположенные на придомовой территории;
- скверы, парки и пляжи;
- подземные переходы, станции метрополитена, транспортные остановки и крытые места временного хранения автотранспортных средств;
- места на открытом воздухе на расстоянии менее чем 5 метров от входов в железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, речные порты, станции метрополитена (интересно, что в одобренной Сенатом версии закона говорилось о 15 метрах);
- кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы и иные крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха;
- клубы, дискотеки, компьютерные залы, помещения, оборудованные для предоставления услуг доступа к интернету, и другие места развлечений (досуга);
- музеи, информационно-библиотечные учреждения и лектории;
- объекты торговли и оказания услуг, включая предприятия общественного питания;
- здания аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, речных портов;
- организации системы здравоохранения, аптеки, образовательные организации, учреждения культуры, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, санаторные и медико-социальные учреждения;
- здания предприятий, учреждений, организаций и государственных органов, в том числе рабочее мести, коридоры, лифты, лестницы, вестибюли, туалеты, комнаты для отдыха, прилегающие к ним помещениях и другие подобные места, используемые работниками во время трудовой деятельности;
- поезда местного и дальнего сообщения, речные суда, автобусы, вагоны метрополитена, такси, городской электротранспорт, воздушные суда, а также иные виды общественного транспорта;
- пожароопасные места, включая автозаправочные станции;
- помещения, предназначенные для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания.
В одобренной Сенатом версии также предлагалось запретить употребление табачной продукции и устройств для употребления табака и никотина в транспортных средствах (в том числе на личном транспорте граждан) в присутствии несовершеннолетних или беременных женщин. Однако это положение из закона было исключено.
Требования к специальным местам для употребления табачной продукции
Законом утверждены требования к специально отведённым местам для употребления табачной продукции. Они могут быть организованы:
- на открытом воздухе за пределами зданий и сооружений;
- в изолированных зданиях, сооружениях и объектах, не относящихся к общественным местам, перечисленным выше, соответствующих нормативным документам в области технического регулирования и оборудованных системами вентиляции;
- в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за процессом употребления табачной продукции из других помещений;
- в нерабочих тамбурах поездов;
- на задней стороне палуб речных судов.
В специальных места для употребления табачной продукции устанавливаются несгораемые урны и указатели, информирующие о расположении таких мест.