В новой редакции закона «Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции», которую 24 мая подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, детально конкретизируется и значительно расширен список общественных мест, где запрещено употребление табачной продукции.

В действующей пока редакции закона от 2011 года общественные места не конкретизированы, из-за чего часто возникали вопросы, является то или иное место общественным. Новая редакция закона вступит в силу через три месяца. До этого мы писали об основных изменения.

Алкогольная продукция

Закон запрещает употребление алкогольной продукции на рабочих местах, улицах, стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и «других общественных местах».

Запрет не распространяется на объекты торговли и оказания услуг, включая предприятия общественного питания, в которых реализация алкогольной продукции в розлив разрешена, а также на места проведения свадебных, юбилейных и других торжеств и обрядов.

Табачная продукция

Употребление табачной продукции и использование устройств для употребления табака и никотина в общественных местах запрещено. В числе общественных мест в законе перечислены:

подъезды и лифты многоквартирных жилых домов, детские и спортивные площадки, в том числе расположенные на придомовой территории;

многоквартирных жилых домов, в том числе расположенные на придомовой территории; скверы, парки и пляжи;

подземные переходы, станции метрополитена, транспортные остановки и крытые места временного хранения автотранспортных средств;

станции метрополитена, транспортные остановки и крытые места временного хранения автотранспортных средств; места на открытом воздухе на расстоянии менее чем 5 метров от входов в железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, речные порты, станции метрополитена (интересно, что в одобренной Сенатом версии закона говорилось о 15 метрах);

в железнодорожные вокзалы, автовокзалы, аэропорты, речные порты, станции метрополитена (интересно, что в одобренной Сенатом версии закона говорилось о 15 метрах); кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы и иные крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха;

цирки, концертные, смотровые и выставочные залы и иные крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха; клубы, дискотеки, компьютерные залы, помещения, оборудованные для предоставления услуг доступа к интернету, и другие места развлечений (досуга);

помещения, оборудованные для предоставления услуг доступа к интернету, и другие места развлечений (досуга); музеи, информационно-библиотечные учреждения и лектории;

и лектории; объекты торговли и оказания услуг, включая предприятия общественного питания;

здания аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, речных портов;

железнодорожных и автомобильных речных портов; организации системы здравоохранения, аптеки, образовательные организации, учреждения культуры, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, санаторные и медико-социальные учреждения;

учреждения культуры, физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, санаторные и медико-социальные учреждения; здания предприятий, учреждений, организаций и государственных органов, в том числе рабочее мести, коридоры, лифты, лестницы, вестибюли, туалеты, комнаты для отдыха, прилегающие к ним помещениях и другие подобные места, используемые работниками во время трудовой деятельности;

коридоры, лифты, лестницы, вестибюли, комнаты для отдыха, прилегающие к ним помещениях и другие подобные места, используемые работниками во время трудовой деятельности; поезда местного и дальнего сообщения, речные суда, автобусы, вагоны метрополитена, такси, городской электротранспорт, воздушные суда, а также иные виды общественного транспорта;

городской электротранспорт, воздушные суда, а также иные виды пожароопасные места, включая автозаправочные станции;

включая автозаправочные станции; помещения, предназначенные для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания.

В одобренной Сенатом версии также предлагалось запретить употребление табачной продукции и устройств для употребления табака и никотина в транспортных средствах (в том числе на личном транспорте граждан) в присутствии несовершеннолетних или беременных женщин. Однако это положение из закона было исключено.

Требования к специальным местам для употребления табачной продукции

Законом утверждены требования к специально отведённым местам для употребления табачной продукции. Они могут быть организованы:

на открытом воздухе за пределами зданий и сооружений;

в изолированных зданиях, сооружениях и объектах, не относящихся к общественным местам, перечисленным выше, соответствующих нормативным документам в области технического регулирования и оборудованных системами вентиляции;

в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была исключена возможность наблюдения за процессом употребления табачной продукции из других помещений;

в нерабочих тамбурах поездов;

на задней стороне палуб речных судов.

В специальных места для употребления табачной продукции устанавливаются несгораемые урны и указатели, информирующие о расположении таких мест.