Следственные органы в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту смерти 26 декабря в детской больнице девочки 2021 года рождения родом из Узбекистана, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным издания Фонтанка.ру, девочку в тяжёлом состоянии доставили в больницу 4 декабря, после чего она три недели находилась под наблюдением врачей. Затем ей провели операцию, в ходе которой из кишечника была извлечена батарейка.

Предположительно, ребёнок проглотил круглую батарейку от игрушки три месяца назад.

«Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти девочки», — говорится в сообщении следственных органов.