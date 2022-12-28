Во вторник в Бухаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек, сообщила пресс-служба областного УВД.

В социальных сетях появилось видео, на котором автомобиль Lacetti на высокой скорости заносит, после чего он сталкивается со столбом на разделителе и вылетает на встречную полосу.

Инцидент, который произошёл на 9-м км автодороги 4Р-69, проходящей по территории Каганского района, случился, предположительно, из-за того, что у автомобиля Lacetti под управлением Р. У. на ходу слетело правое переднее колесо.

Пассажир автомобиля Э. Р. был госпитализирован с травмами.

УВД Каганского района проводит доследственные действия.