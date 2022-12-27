С 8 января 2023 года Китай отменяет тесты на нуклеиновые кислоты для прибывающих в страну иностранцев, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на МИД КНР.

Прибывающим в Китай рекомендуется пройти ПЦР-тест за 48 часов до въезда. Людям с положительным результатом рекомендуется отложить поездку до получения отрицательного результата.

Путешественники будут самостоятельно указывать состояние своего здоровья в таможенной карточке. Люди с плохим состоянием здоровья или с повышенной температурой будут проходить тест на антиген на таможне. Им будет рекомендовано самоизолироваться дома до выздоровления или лечиться в больнице — это будет зависеть от состояния их здоровья.

Решение властей КНР является самым большим шагом по отходу от государственной «политики нулевой терпимости к Covid-19» после почти трёх лет пандемии.

Корректировка мер реагирования

Синьхуа уточняет, что Китай теперь будет реагировать на коронавирус с помощью мер, направленных против инфекционных заболеваний категории В, а не категории А, что является важной корректировкой в политике страны по профилактике и контролю ковида.

В опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, китайское название Covid-19 «новая коронавирусная пневмония» изменено на «новая коронавирусная инфекция».

Помимо отмены карантинных мер для инфицированных ковидом, власти перестанут выявлять лиц, имевших тесные контакты с заболевшими, и обозначать зоны высокого и низкого риска.

После корректировки работа по профилактике и контролю эпидемии ковида будет сосредоточена на охране здоровья и профилактике тяжёлых случаев заболевания. Будут приняты соответствующие меры для максимальной защиты жизни и здоровья людей и сведения к минимуму воздействия эпидемии на социально-экономическое развитие, говорится в заявлении.

В субботу, 24 декабря, Национальная комиссия здравоохранения Китая прекратила публикацию ежедневной информации по заболеваемости коронавирусом. Начиная с воскресенья, 25 декабря, контроль по данной информации передали в Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, который является нижестоящей организацией.