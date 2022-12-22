Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала вторжения России в Украину совершил зарубежный визит и посетил США.

Как сообщила пресс-служба главы государства, Владимир Зеленский провёл встречу с президентом США Джозефом Байденом.

Президент Украины от имени украинского народа выразил благодарность главе США и всем американцам за поддержку и лидерство, которое Соединённые Штаты проявляют в помощи Украине.

«Господин президент, это большая честь для меня — быть здесь. Я хотел прибыть раньше, но не мог этого сделать из-за сложной ситуации. И поскольку я здесь, значит, мы контролируем ситуацию. И это прежде всего благодаря вашей поддержке», — сказал Владимир Зеленский перед началом переговоров.





Джо Байден приветствовал Владимира Зеленского в Вашингтоне.

«Господин президент, рад снова видеть вас, рад, что вы смогли добраться к нам. И для меня честь — быть на вашей стороне в совместной защите в жестокой войне, развязанной Путиным. Трудно поверить в это, но прошло уже 300 дней с момента ужасного нападения на право украинцев на существование», — подчеркнул он.

Лидер Соединённых Штатов отметил храбрость и решительность, которую демонстрирует украинский народ в отстаивании своего будущего. США будут продолжать обеспечивать возможность Украины защищаться, в том числе средствами ПВО, заявил он.

«И именно поэтому мы передаём Украине батарею Patriot и научим ваших военных эффективно ее использовать», — сообщил Джо Байден.





По итогам переговоров Владимир Зеленский заявил, что главным их вопросом было укрепление Украины в следующем году и движение государства к победе в войне за независимость.

«У нас есть прекрасные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден сегодня объявил о новом пакете военной помощи Украине в объёме около 2 млрд долларов. И сильнейшим элементом этого пакета является комплекс Patriot — то, что существенно усугубит нашу противовоздушную оборону. Это немаловажный шаг в создании действенного воздушного щита для Украины. Только так мы лишим государство-террориста его главного инструмента террора — возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике, по нашим людям», — заявил президент Украины.

Он сообщил, что важной частью разговора с Президентом США была координация будущих стратегических шагов. «Мы подробно говорили о том, чего мы ожидаем со следующего года и к чему мы готовимся. Это важно для всех украинцев. И это большая помощь», — сказал Владимир Зеленский.

Президент выразил надежду, что Конгресс примет пакет финансовой поддержки для нашего государства объёмом почти 45 млрд долларов. Он также поблагодарил Конгресс США за двухпалатную и двухпартийную поддержку.

«У нас есть чёткое понимание, как будут усилены наши оборонные способности в ближайшие месяцы», — заявил глава государства.

Президент США Джозеф Байден подтвердил, что ожидает подписи закон, который позволит удобнее и быстрее предоставлять Украине необходимое вооружение.

«Сегодня же поступил очередной транш военной помощи в размере 1,85 млрд миллионов долларов на оборудование, необходимое Украине, поставки боеприпасов для артиллерии, танков, ракетных систем в последующие месяцы. Также будет предоставлен [зенитно-ракетный комплекс] Patriot и необходимая подготовка украинских военных для работы на нем», — отметил президент США.

Владимир Зеленский также сообщил, что на всех его встречах в США звучал вопрос о противодействии российскому террору и восстановлению разрушенной инфраструктуры Украины, прежде всего, энергетической.





«Мы должны пройти эту зиму. Должны защитить наших людей. Должны быть и будем в таких вещах максимально конкретными — это ключевой гуманитарный вопрос для нас сейчас. Это вопрос выживания», — подчеркнул он.

Кроме того, по словам президента, во время встречи обсуждалось санкционное и юридическое давление на РФ. «Россия должна отвечать за все, что делает против нашего государства, против наших людей, против всей Европы и свободного мира», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил важность лидерства США в реализации украинской формулы мира.

«Мы предлагаем очень конкретные пункты и то, что Америка может сделать, чтобы помочь их выполнить. Мы предлагаем Global Peace Formula Summit, и я благодарен нашим американским союзникам за то, что они нас слышат и чувствуют так же, как мы, насколько важно сохранять инициативу и искать, как восстановить территориальную целостность Украины и международный порядок», — отметил Владимир Зеленский.

Со своей стороны президент США отметил, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон именно сейчас важен для того, чтобы американский народ и весь мир услышали из первых уст о помощи и поддержке, необходимой Украине в 2023 году.

«300 дней неспровоцированного, несправедливого широкомасштабного нападения на народ Украины. 300 дней народ Украины показывает России и всему миру стойкость и несокрушимость в борьбе за свою страну. Скажу всем людям, всему народу Украины: вы продемонстрировали свою решительность и уверенность перед империалистическими аппетитами страны, которая считала, что сможет завоевать вас, и ей это не удалось. Вы выстояли и боретесь», — констатировал Джозеф Байден.





Президент США заверил, что США продолжат поддержку Украины путём введения санкций и оказания помощи, в том числе гуманитарной, военной и финансовой.

Джоз Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты и союзники осознают важность помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, повреждённой в результате атак России.

«Россия использует зиму как оружие. Это пример преступлений, которые Россия совершает против мирного населения Украины», — заявил президент США.

Он заверил Владимира Зеленского и украинский народ, что американцы будут рядом столько, сколько нужно. «То, что вы делаете, то, чего вы добились, важно не только для Украины, но и для всего мира. Вместе мы будем и дальше поддерживать огонь демократии, и этот свет победит тьму», — резюмировал Джо Байден.

Выступление перед Конгрессом

Визит Владимира Зеленского в США продолжился его выступлением перед обеими палатами Конгресса страны. Он поблагодарил членов американского парламента за поддержку Украины.

«Вопреки всем препятствиям и мрачным сценариям Украина не пала. Украина жива и борется. И это даёт мне веские основания поделиться с вами нашей первой общей победой — мы победили Россию в борьюе за умы во всем мире. В нас нет страха. И ни у кого в мире не должно его быть», — подчеркнул президент страны.

Теперь же, отметил Владимир Зеленский, Украина нуждается в помощи, чтобы не просто выстоять в бою, а чтобы переломить его и победить на поле битвы.

«Вчера перед поездкой сюда, в Вашингтон, я был на передовой, в нашем Бахмуте, — рассказал он. — В нашей крепости на востоке Украины, в Донбассе, которую российские военные и наёмники штурмуют непрерывно с мая. Атаки каждый день и ночь. Но Бахмут стоит».





По словам Владимира Зеленского, российские войска под Бахмутом имеют ощутимое преимущество в артиллерии. «У них в разы больше снарядов, чем у нас. Они используют больше ракет и авиации, чем мы когда-либо имели», — сказал он.

«У нас есть артиллерия, да. Благодарю вас. Достаточно ли ее? Откровенно говоря, — нет. Чтобы Бахмут был не только крепостью, отражающей атаки русской армии, а чтобы русская армия полностью отступила, нужно больше орудий и снарядов. В этом случае, как и в битве под Саратогой, борьба за Бахмут изменит ход и нашей войны за независимость и свободу», — подчеркнул Владимир Зеленский.

«Если ваши „Патриоты“ остановят российский террор против наших городов, это позволит украинским патриотам в полной мере работать в защиту нашей свободы», — сказал он.

«Россия нашла сообщника в политике геноцида — это Иран. Иранские дроны, идущие в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист нашёл другого. И это вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас», — заявил президент Украины.

«Я считаю, что не должно быть каких-либо табу между нами в союзничестве. Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас. Уверяю вас, что украинские воины могут сами управлять американскими танками и самолётами», — подчеркнул Владимир Зеленский.

«Финансовая помощь также критически важна. И я хотел бы поблагодарить вас как за финансовые пакеты, которые вы уже предоставили нам, так и за те, по которым вы, возможно, примете решение. Ваши деньги — это не благотворительность. Это инвестиция в глобальную безопасность и демократию», — заявил президент Украины.

По мнению главы государства, Россия может остановить агрессию, если захочет. «Но вы можете ускорить нашу победу. И она докажет любому потенциальному агрессору, что уже никому не удастся нарушить границы другого народа, совершать зверства и царствовать над людьми против их воли. Наивно ждать шагов к миру от России, которая все ещё отравлена Кремлём», — сказал Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что обсудил формулу мира, предлагаемую Украиной, с президентом Джо Байденом. «Десять пунктов, которые можно и нужно реализовать ради нашей общей безопасности, гарантированной на десятилетие вперёд. И саммит, который можно провести, — я рад отметить, что президент Байден поддержал эту нашу инициативу. Каждый из вас может способствовать ее реализации», — сказал он палатам Конгресса.





Владимир Зеленский также отметил, что в силах Конгресса усиливать санкции против России. «В ваших же силах помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту непровоцированную и незаконную войну. Сделаем это! Пусть государство-террорист отвечает за террор и агрессию и возместит все нанесённые войной убытки», — призвал он.

«Через два дня мы будем праздновать Рождество. Может быть, при свечах. Не потому, что так романтично. А потому, что света не будет. Миллионы не будут иметь ни отопления, ни воды. Всё это будет следствием российских ракетных и беспилотных ударов по нашей энергетической инфраструктуре. Но мы не жалуемся. Мы будем праздновать Рождество. И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не угаснет», — сказал президент Украины в заключение.