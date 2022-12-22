Зелёная зона между улицами Зайтун, Олтинтепа и Равон Мирзо-Улугбекского района Ташкента, известная как парк «Тохир», будет сохранена, сообщила в четверг пресс-служба хокимията столицы.

Днём ранее издание Kun.uz сообщило о недовольстве жителей махалли «Алпомиш» планами строительства здесь офисных зданий согласно решению хокима города Джахонгира Артыкходжаева от февраля 2019 года.

Документом участок в 0,4 га из территории парка в 1,8 га был выделен компании ABIS-AG для строительства «офисных зданий, оснащённых современными инновационными технологиями».

При этом в решении содержится ссылка на поручения президента Узбекистана во время его посещения района 21 декабря 2018 года и протокол внеочередного заседания кенгаша народных депутатов Ташкента от 27 декабря того же года.

По словам местных жителей, в парке, существующем почти 40 лет, имеется более 1000 деревьев, детские и спортивные площадки. В рамках объявленного президентом общенационального движения «Яшил макон» здесь были высажены дополнительно более 500 саженцев, информация о которых внесена в электронную базу данных.

Жители узнали о том, что территория отдана под застройку, случайно. В районном отделе экологии также заявили, что узнали о решении хокима всего пару недель назад. По словам начальника отдела Камола Бектурганова, отдел не давал заключений на строительство на территории сада. Жители призвали отменить решение хокима.

«Зелёная зона, расположенная между улицами Зайтун, Олтинтепа и Равон Мирзо-Улугбекского района, будет сохранена в качестве общественного парка, и строительных работ на её месте не будет», — заявили в хокимияте Ташкента в ответ на обращение жителей.

В Главном управлении строительства Ташкента сообщили, что проектная документация на строительство не была утверждена, разрешение на строительство офисных и других зданий на территории парка не выдавалось.

В администрации столицы напомнили о бессрочном моратории на вырубку ценных пород деревьев и кустарников, введённом указом президента от 30 декабря 2021 года, «в связи с чем хокимият города не допустит вырубку деревьев на вышеуказанной территории».

В хокимияте также отметили, что согласно статье 36 Земельного кодекса Узбекистана, если земельный участок, предоставленный для несельскохозяйственных целей, не используется в течение двух лет, право собственности на него либо право временного или постоянного пользования аннулируется. Таким образом, упомянутое решение хокима от 12 февраля 2019 года «в части о выделении земли предпринимателю утратило силу год назад».

«Выражаем благодарность активным жителям, небезразличным к сохранению зелёных насаждений столицы», — отметили в хокимияте.