Агентство по управлению государственными активами Узбекистана сообщило о продаже государственной доли в компании UzAuto Trailer.

Владельцем 100% госдоли стал инновационный индустриальный парк в сфере высоких технологий «Технополис «Химград» из Татарстана. Стоимость сделки составила 561,1 млрд сумов (около $49,7 млн).

Консультантом по приватизации выступила консалтинговая компания Mosaic Financial, а оценку провела международная оценочная компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

Всего было получено 6 заявок от инвесторов на покупку предприятия.

«Поступившие заявления были изучены на предмет отсутствия административного, арбитражного или иного судебного разбирательства, которое могло бы запретить заявителям участвовать в процессе приватизации, а также на предмет того, что они не включены в санкционный список Европейского Союза, США и крупных международных финансовых учреждений», — говорится в сообщении.

Напомним, согласно постановлению президента от 3 февраля 2022 года (ПП-116), инвестиционной деятельностью химико-индустриального технопарка «Чирчик» руководит управляющая компания, созданная при участии «Химград».

Как сообщает «Интерфакс», «Технополис «Химград» имеет одного акционера и является собственностью автономной республики Татарстан.

Предприятие UzAuto Trailer создано 4 июня 2012 года в Джамбайском районе Самаркандской области. Предприятие производит прицепное оборудование и подвесное оборудование для различных грузовых автомобилей (шасси). Проектная мощность предприятия — до 3000 единиц: 2000 единиц полуприцепов и 1000 единиц подвесной техники, производство широкой номенклатуры автомобилей, в том числе самосвальных кузовов, полуприцепов, контейнеровозов, тентовых кузовов, изотермических полуприцепов и фургонов для снабжения различных отраслей народного хозяйства. Уставный капитал составляет 156,3 млрд сумов