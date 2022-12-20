Сотрудники управлений Службы государственной безопасности и внутренних дел Самаркандской области пресекли несколько случаев незаконного оборота наркотиков, сообщило УзА.

В ходе оперативного мероприятия в салоне автомобиля Cobalt, следовавшего из Самарканда в Каракалпакстан, было обнаружено 992 гр гашиша.

Ещё 767 граммов гашиша было изъято из дома одного из жителей Самарканда, который продавал наркотики жителям четырёх окрестных сел.

В другом случае в Ургутском районе был остановлен автомобиль Matiz, у владельца которого было обнаружено 500 гр опия.

В Булунгурском районе у пассажира автомобиля Cobalt, ехавшего из Самарканда в Наманган, было обнаружено 978 гр гашиша.

Сотрудники управления Службы государственной безопасности и таможенного управления Андижанской области изъяли 951 гр гашиша, спрятанного в моторном отсеке автомобиля Cobalt, за рулём которого находился житель Пахтаабадского района.

«Эти наркотики были ввезены в Узбекистан контрабандным путём третьими лицами из Кыргызстана и Таджикистана», — говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следствия.