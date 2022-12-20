С 2023 года районы и города Узбекистана исходя из существующих условий, потенциала и возможностей будут разделены на пять категорий, где будут применяться дифференцированные ставки налогов. Об этом в своём послании парламенту и народу 20 декабря сообщил президент Шавкат Мирзиёев.

В частности, 26 комплексно развитых в плане предпринимательства районов будет отнесено к первой категории, 46 районов с хорошей инфраструктурой — второй категории, 76 районов с (относительно) удовлетворительными условиями — к третьей категории, 40 районов недостаточно привлекательных для бизнеса — к четвёртой категории, а 20 районов с трудными условиями — к пятой категории.

Такое решение принимается для снижения экономического неравенства между регионами и одновременному развитию всех районов и городов на фоне сложной геополитической ситуации, дефицита энергоресурсов, удорожания финансовых ресурсов, сообщил глава государства.

«Курс экономического развития района теперь будет определяться в зависимости от его категории. Теперь мы не будем давать всем одинаковые поручения. Ведь, если давать всем одинаковые поручения, результаты никогда не будут одинаковыми. Если у региона тяжёлые условия, что мы можем от него требовать? В одной области за счёт кредита можно наладить производство продукции, в другой [предприниматель] будет испытывать сложности из-за отсутствия инфраструктуры», — отметил он.

Исходя из категории района, предпринимателям будут выделяться субсидии, кредиты и компенсации по различным ставкам и размерам (такое поручение президент давал 1 ноября). Налоговые ставки также будут дифференцированными (разными), что будет справедливо, считает президент.

«Например, для 20 самых непростых районов, относящихся к пятой категории, ставки налога с оборота, налога на прибыль и социального налога мы установим в размере 1%. Предприниматели в этих районах будут платить только 1% от суммы, начисленной по земельному и имущественному налогу, а индивидуальные предприниматели будут освобождены от уплаты налогов по фиксированной ставке», — сообщил Шавкат Мирзиеёв.

Глава государства ожидает, что в течение 2−3 лет эти районы могут подняться до уровня развитых регионов.

В районов с другими категориями также планируется предоставить льготы, такие как применение пониженных процентных ставок по кредитам и возмещение государством затрат на инфраструктуру.

«Мы продолжим работу по снижению налоговой нагрузки на бизнес без сокращения расходов бюджета, наших обязательств перед населением и предпринимателями», — сказал он.

В частности, с 1 января 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) будет снижен с 15% до 12%, что позволит оставить в распоряжении предпринимателей минимум 14 трлн сумов.

Согласно опросам, 70% предпринимателей сообщили об административном давлении со стороны налоговых, таможенных и кадастровых органов, хокимиятов, предприятий электроснабжения, пожарной службы и службы санитарного контроля.

«Это тоже правда. Мы стараемся. Если мы сократим бюрократию в рамках первого направления, этот вопрос решится сам по себе», — считает глава государства.

Шавкат Мирзиёев анонсировал повторный пересмотр деятельности контролирующих и выдающих разрешения госорганов, а также «серьёзную реформу» налогового и таможенного администрирования.

В 2023 году планируется во всех госорганах внедрить систему оценки уровня сервиса, предоставляемого предпринимателям.