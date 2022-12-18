Город Шахрисабз Кашкадарьинской области объявлен туристической столицей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) 2024 года, сообщила пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия Узбекистана.

Решение принято по итогам четвёртого совещания министров туризма государств ОЭС, которое проходило в онлайн формате 13 декабря.

При принятии данного решения были учтены «богатая история и культурное наследие города Шахрисабз, который имеет 2000-летнюю историю и внесён в Репрезентативный список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его роль в развитии туризма на Шёлковом пути и потенциал устойчивого развития отрасли», говорится в сообщении.

По данным Минтуризма, в Шахрисабзе и во всей Кашкадарьинской области будет реализована отдельная программа по улучшению туристической инфраструктуры, наращиванию потенциала в экотуризме, этнотуризме и других направлениях, культурных мероприятиях, широко раскрывающих нематериальное наследие региона, туристическому предпринимательству, в том числе по повышению активности молодежи.

Генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири подчеркнул, что сектор туризма был включён в число важных областей интересов организации, приоритетных для развития в соответствии с Видением ОЭС-2025. По его словам, регион ОЭС является домом для 74 объектов Всемирного наследия, зарегистрированных ЮНЕСКО, и обладает разнообразным туристическим потенциалом.

Он также отметил, что упрощение процедур пересечения границ для иностранных туристов, смягчение и либерализация визового режима будут способствовать развитию туристической отрасли во всем регионе.

Участники встречи приняли «Дорожную карту» по содействию ускоренному восстановлению, безопасному и устойчивому развитию туризма после COVID-19 в регионе ОЭС в качестве общей основы для сотрудничества между государствами-членами, а также выбрали города Шахрисабз в Узбекистане и Эрзурум в Турции в качестве туристических столиц ОЭС на 2024 и 2025 годы, соответственно.

Летом 2021 года Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение в условиях пандемии коронавируса предоставить властям Узбекистана ещё один год для завершения работ по восстановлению исторического центра Шахрисабза, который в 2016 году был помещён в «тревожный список» объектов всемирного наследия.