Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступит с ежегодным посланием Олий Мажлису во вторник, 20 декабря. Об этом в своей передаче «Менмча» в субботу сообщил журналист и политический обозреватель Хайрулла Нуритдинов.

«В этот день нас ожидает очень много новостей», — отметил автор передачи.

Обычно в послании, которое транслируется в прямом эфире, глава государства подводит итоги уходящего года и обозначает ряд новых инициатив на будущее.

Впервые с посланием парламенту Шавкат Мирзиёев выступил 22 декабря 2017 года.