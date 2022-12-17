Капкейки «Красный бархат»

еда, зира

Основу шоколадных капкейков составляют влажный и пористый бисквит и сливочно-сырный крем.

Шоколадные капкейки с масляным кремом

еда, зира

Этот рецепт капкейков отличается от предыдущего кремом.

Нежные капкейки на сливках

еда, зира

Капкейки на сливках получаются очень нежными и воздушными.

Шоколадно-банановые капкейки

еда, зира

Капкейки с кусочками тёмного шоколада, украшенные сливочно-сырным шоколадным кремом.

Капкейки «Орео»

еда, зира

Шоколадные капкейки с кремом из творожного сыра, украшенные печеньем «Орео».

Капкейки с шоколадной пастой

еда, зира

Капкейки с шоколадной начинкой и сливочной кремовой шапочкой отлично подойдут как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола.

Шоколадные капкейки с ягодным джемом

еда, зира

Предлагаем ещё один рецепт шоколадных капкейков с ягодной начинкой и шапкой шоколадного крем-чиза.

Капкейк с крем-брюле

еда, зира

Попробуйте приготовить капкейки с крем-брюле.