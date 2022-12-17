Капкейки «Красный бархат»
Основу шоколадных капкейков составляют влажный и пористый бисквит и сливочно-сырный крем.
Шоколадные капкейки с масляным кремом
Этот рецепт капкейков отличается от предыдущего кремом.
Нежные капкейки на сливках
Капкейки на сливках получаются очень нежными и воздушными.
Шоколадно-банановые капкейки
Капкейки с кусочками тёмного шоколада, украшенные сливочно-сырным шоколадным кремом.
Капкейки «Орео»
Шоколадные капкейки с кремом из творожного сыра, украшенные печеньем «Орео».
Капкейки с шоколадной пастой
Капкейки с шоколадной начинкой и сливочной кремовой шапочкой отлично подойдут как для домашнего чаепития, так и для праздничного стола.
Шоколадные капкейки с ягодным джемом
Предлагаем ещё один рецепт шоколадных капкейков с ягодной начинкой и шапкой шоколадного крем-чиза.
Капкейк с крем-брюле
Попробуйте приготовить капкейки с крем-брюле.