В Ташкенте 15 декабря состоялся четвёртый раунд политических консультаций между Узбекистаном и Великобританией в гибридном формате, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Мероприятие открыли заместитель министра иностранных дел Узбекистана Гайрат Фозилов и заместитель главы внешнеполитического ведомства Великобритании Лео Докерти.

В переговорах с узбекской стороны также приняли участие представители министерств инвестиций и внешней торговли, экономического развития и сокращения бедности, юстиции, обороны, внутренних дел, Государственной инспекции по надзору за качеством образования, Госкомэкологии, Узгидромета и Фонда развития культуры и искусства.

На переговорах важное место заняли вопросы наращивания экономической дипломатии, отмечается в сообщении. Отмечена важность активизации прямых контактов между деловыми кругами двух стран, в том числе в рамках узбекско-британского торгово-промышленного совета

Достигнута предварительная договорённость о проработке совместных инвестиционных проектов в различных сферах, расширении номенклатуры экспортируемых товаров из Узбекистана в Великобританию и увеличении объёмов торговли.

Британская сторона выразила интерес к установлению взаимовыгодного сотрудничества в области трудовой миграции.

Подтверждена готовность сторон к расширению культурно-гуманитарных связей, углублению сотрудничества в научной сфере, реализации совместных проектов в области народного, высшего и профессионального образования.

Стороны договорились поднять уровень политических консультаций до диалога на уровне заместителей министров иностранных дел.

Рассмотрены также отдельные аспекты региональной и международной проблематики.