В Алмазарском районе Ташкента утром 16 декабря столкнулись микроавтобус «ГАЗель» и микровэн Damas. Первый автомобиль перевернулся, второй получил серьёзные повреждения передней части.

Как сообщила пресс-служба УБДД ГУВД столицы, инцидент произошёл на Ташкентской кольцевой автодороге напротив ресторана «Замона».

Фото: УБДД ГУВД Ташкента.

За рулём «ГАЗели» был У. У. (1983 года рождения), Damas — А. Э. (1995 г. р.). В результате аварии водитель Damas получил телесные повреждения, говорится в сообщении.

В пресс-службе УБДД ГУВД «Газете.uz» уточнили, что обе машины были без пассажиров.

По факту происшествия начато расследование.