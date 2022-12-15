В ноябре рынок недвижимости Узбекистана вновь привлёк к себе покупателей после некоторого снижения в октябре. За месяц число сделок купли-продажи выросло на 7,8%, сообщил «Газете.uz» Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

Наиболее высокие темпы роста продаж жилья отмечены в Хорезмской — на 38%, Навоийской областях — 24% и в Каракалпакстане — 23%.

За январь-ноябрь реализация жилья выросла на 9% к аналогичному периоду прошлого года. К прошлогоднему ноябрю число сделок выросло на 8,1%.





Изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости. Источник: ЦЭИР.

Эксперты ЦЭИР обращают внимание, что активность на рынке недвижимости, а значит, и спрос, стимулирует расширенная программа ипотечного кредитования, которая стартовала с 1 ноября этого года.

В частности, разрешено выделять ипотеку на жилье без ремонта «под ключ». Кредиты также можно получить на выплату субсидий на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотеке. Кроме того, до конца года продлён срок действия уведомлений о выделении субсидий, предоставленных в рамках целевых параметров выделения ипотечных кредитов в 2021 году.

Изменения цен на аренду жилья в Ташкенте

С начала года средняя стоимость аренды в Ташкенте выросла более чем на 35% и составила почти 10 долларов за 1 кв. м. Однако в ноябре в столице аренда подешевела на 5,8%.

Самая высокая стоимость аренды за 1 кв. м отмечена в Шайхантахурском ($13,2), Мирабадском ($12,3) и Яккасарайском ($12,2) районах. Относительно низкие цены за аренду зафиксированы в Учтпепинском ($8,1), Сергелийском ($7,2) и Бектемирском ($6) районах.

Вторичный рынок жилья

В ноябре средняя стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 3,9% (в июле — 2,5%, в августе — 0,5, в сентябре — 1,1%, в октябре — 2,3%). С начала года средняя стоимость за 1 кв. м выросла на 15,8% по стране. Значительнее всего цены на «вторичку» выросли в Ташкентской — 22,9%, Навоийской — 22% областях и Ташкенте — 22,7%.

Изменения цен на вторичное жилье в Ташкенте и административных центрах регионов (в долларах США за 1 кв метр).

Вторичное жилье в столице за ноябрь подорожало на 2,4% (в июле — 2,4%, августе — 1,4%, сентябре — 1,7%, октябре — 4,6%). Наибольший рост цен отмечен в Бектемирском — 12%, Мирабадском — 5% и Юнусабадском — 4% районах столицы.