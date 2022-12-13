Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, посещая во вторник Учтепинский район Ташкента, осмотрел Чиланзарскую теплоцентраль, сообщила его пресс-служба.

Комплекс был построен в 1969 году. Котельная имеет мощность 700 Гкал и обеспечивает теплоэнергией 921 многоквартирный дом и более 100 объектов социальной сферы.





«В последние дни наблюдается низкое давление газа из-за резкого похолодания, что затрудняет выработку тепловой энергии необходимой температуры. Оборудование и сети Чиланзарской теплоцентрали выработали свой ресурс. Имеются потери при передаче тепла. В связи с этим обсуждены необходимые меры», — говорится в сообщении.

Президент одобрил предложение о расширении генерации тепловой энергии путём установки в районах Ташкента теплоцентралей мощностью 2 МВт, способных обеспечить теплом 1340 домовладений.

«Выйдут, упадут, кто будет виноват? Президент»

Затем Шавкат Мирзиёев незапланированно посетил расположенную по соседству махаллю «Ширин». Пресс-служба главы государства опубликовала несколько видеороликов об этом визите.

На них видно, как президент в сопровождении премьер-министра Абдуллы Арипова, хокима города Джахонгира Артыкходжаева и других чиновников идёт по обледенелому двору.





Он подходит к подъезду многоквартирного дома, осматривает входную часть и, указывая на птичий помёт за дверью, спрашивает министра ЖКО Шерзода Хидоятова: «Где твои компании?» (возможно, имеются в виду управляющие компании). «Вы все можете только просить деньги, компенсации», — говорит Шавкат Мирзиёев.

Обращаясь к хокиму района Фархода Абдуллаеву он говорит: «Фарход, тебе не стыдно?», отмечая, что он считается одним из хороших хокимов.

Президент показывает на покрытую льдом землю и говорит: «Мы следим за большой улицей, а здесь не следим. Вот, сейчас, выйдут, бедняги, упадут, кто будет виноват? Президент».

Обращаясь к хокиму города, президент говорит: «Артыкходжаев, давай, сколько дополнительно средств?.. После выпадения снега, видишь, если бы мы это сделали на три дня раньше, этого бы не было. Теперь здесь лёд. Обязательно кто-то упадёт».

«Понятно, уважаемый президент», — ответил градоначальник.

«Можно же это сделать? Сейчас вы не сажаете хлопок, не сажаете зерно, не вымываете соль с полей, в сёлах хокимы районов занимаются промывкой полей от соли», — продолжил президент, глядя на хокима района.

«Любой упадёт здесь», — указывает Шавкат Мирзиёев на ступеньку перед подъездом.

«Совершенно верно говорите», — отвечает премьер-министр Абдулла Арипов. «Вы на сто процентов правы», — добавляет он.

«Мы и сделали тут так, чтобы можно было упасть, — продолжает президент, показывая на ступеньку. — Не дай Бог кто-то головой упадёт».

«Как у вас дома с теплом?»





Шавкат Мирзиёев заглянул в одну из квартир и поинтересовался у удивлённого жителя: «Как у вас дома с теплом?»

«Честно? Чуть-чуть не очень», — ответил мужчина.

«Но в целом хватает, да?» — уточнил президент.

«Ну, не мёрзнем, вообще-то».

«А так — хватает, да?» — вновь спросил президент.

«Ну, да», — согласился житель.

«То есть, не так уж холодно, да?» — продолжил интересоваться глава государства.

Житель повторил, что, вообще-то, семья не мёрзнет.

Когда президент уходил, мужчина признался, что волнуется, потому что в первый раз видит руководителя страны.

«Узнали меня, да?» — пошутил Шавкат Мирзиёев.

«Конечно!» — ответил мужчина.

Президент пожал ему руку, они пожелали друг другу всего наилучшего.

«Самое главное, чтобы было настроение хорошее. Немного холода — пройдут. Мы будем всё делать, чтобы вам было тепло», — заверил президент.

На другом видео Шавкат Мирзиёев, обращаясь к хокиму района, говорит: «Из-за того, что вы не работаете, государство выглядит плохим. Если вы будете хорошо работать, всё же будет хорошо».





Ещё на одном видео президент снова обращается к хокиму района. «Доверяя вам, я сижу в своём кабинете. Вот, смотри, всё во льду. Люди именно этим недовольны. Считают, что следят только за местами, где ходят „большие“ люди, а за этими местами не следят».

«Я для вас из ТСЖ сделал компании, у них и деньги есть, верно? Хотя бы на вашей „железной тетради“ есть деньги? Платите немного денег — будет чисто», — отмечает Шавкат Мирзиёев.

«Газета.uz» рассказывала, как Учтепинский район готовился к визиту президента.