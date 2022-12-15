Сотрудники Кибрайского и Кызылтепинского районных отделений Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре выявили случаи незаконного подключения к природному газу, сообщила пресс-служба департамента.

В связи с тем, что должностные лица управления «Кибрайтумангаз» в Ташкентской области халатно отнеслись к своим обязанностям и не контролировали подачу и потребление газа, житель махалли «Маданият» Ю. Х. тайно подключил теплицу в своём доме к газопроводу, говорится в сообщении.

Незаконно израсходован газ в объёме 592,1 тысячи кубометров, сумма ущерба составила 561,2 млн сумов.

В Кызылтепинском районе Навоийской области житель махалли «Гойибон» З. С., который занимался выплавкой металлов без государственной регистрации, также тайно подключился к сети природного газа через резиновую трубу, проведённую под землёй.

Вследствие этого государству был нанесён ущерб, оцениваемый в 244,1 млн сумов.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям 169 (кража), 185−2 (нарушение правил пользования электрической, тепловой энергией, газом, водопроводом) и 207 (должностная халатность) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.