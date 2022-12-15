Несмотря на наблюдаемую на мировом рынке стабилизацию цен основных продовольственных товаров и энергоресурсов, на внутреннем рынке Узбекистана сохраняется давление на цены. Об этом говорится в сообщении Центрального банка по итогам заседания его правления.

«Инфляционные ожидания населения, существенно не изменившаяся в последние 3−4 месяца общая инфляция и в то же время растущий тренд базовой инфляции требуют сохранения „умеренно жёстких“ денежно-кредитных условий в экономике», — заявили в ЦБ.

Как ожидается, денежно-кредитные условия, сформировавшиеся исходя из определённой сегодня динамики основной ставки (оставлена на уровне 15%), создадут в следующем году основу для снижения инфляции до прогнозного уровня.

Инфляция и инфляционные ожидания

Под воздействием внутренних и внешних экономических факторов, влияющих на спрос и предложение на потребительских рынках, сохраняется высокое давление на цены, отметили в ЦБ.

В ноябре годовой уровень инфляции составил 12,3%. В структуре годовой инфляции цены на продовольственные товары выросли на 16%, а на непродовольственные товары и услуги — на 10,7% и 7,8% соответственно.

По итогам ноября инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев составляют 15,3%, а ожидания предпринимателей — 14,3%, оставаясь на уровне предыдущих месяцев.

Годовая базовая инфляция в ноябре также ускорилась до 13,4%, а ее вклад в общую инфляцию увеличился до 10,1%.

Внутренние экономические условия

На фоне стимулирующей фискальной политики, значительного роста внешнеэкономических операций и увеличения кредитных вложений, направляемых в экономику, сохраняется стабильность экономической активности, считают в ЦБ.

По результатам проведённого в ноябре опроса предприятий реального сектора экономики индекс экономической активности составил 51,1 пункта.

В январе-ноябре 2022 года банками было выделено на 21,7% больше кредитов, в том числе в 1,6 раза больше кредитов населению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Повышение пенсий и заработной платы, а также увеличение объёма трансграничных денежных переводов, в свою очередь, привело к увеличению на 32,5% объёма денежных поступлений в сфере торговли и платных услуг по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, говорится в сообщении Центробанка.

В целом, опережающие индикаторы экономической активности без учёта негативного влияния факторов предложения свидетельствуют о том, что показатели экономического роста в IV квартале также составят около 5,5%, отметили в ЦБ.

Во внешних экономических условиях сохраняется высокий уровень неопределённости. В частности, несмотря на стабилизацию мировых цен на основные продовольственные товары и энергоресурсы, существуют риски и неопределённость в отношении их дальнейшей динамики.

В январе-октябре текущего года во внешней торговле наблюдались тенденции роста как экспортных поступлений, так и импортных платежей.

Объем экспортной выручки (без учёта экспорта золота) увеличился на 23,3%, а импортной — на 21,2%, объем трансграничных денежных переводов — в 2,2 раза. За этот период также сформировалась положительная разница между покупкой иностранной валюты у населения и ее продажей, которая составила 2,8 млрд долларов.

Эта ситуация, наблюдаемая во внешнеэкономических связях, сбалансировала внутренний валютный рынок и положительно повлияла на стабильность курса национальной валюты, курс сума по отношению к доллару США ослабился на 3,5% по сравнению с началом года, подчеркнули в ЦБ.

Денежно-кредитные условия

Сохранение основной ставки без изменений в августе-ноябре 2022 года и ожидаемая нисходящая динамика инфляции в следующем году послужили обеспечению «умеренно жёстких» условий в экономике.

Наблюдалось незначительное снижение средневзвешенных процентных ставок по срочным депозитам в национальной валюте, и в октябре они составили 20,7% для физических лиц и 16,7% для юридических лиц.

Положительные реальные процентные ставки на рынке депозитов являются одним из основных факторов значительного роста (в 1,6 раза) объёма срочных депозитов в национальной валюте за прошедшие 11 месяцев года, отметили в ЦБ

Риски и неопределённости

Проблемы с обеспечением топливом могут негативно сказаться на ценах товаров и услуг за счёт увеличения стоимости транспортировки и логистики, считает регулятор.

На фоне высоких темпов роста доходов населения, в том числе денежных переводов в страну, высокие темпы роста объёмов совокупного спроса в экономике создают возможность усиления инфляционного давления с учётом определённых перебоев в совокупном предложении, отметили в ЦБ.

Вместе с тем, сохраняющиеся риски, связанные с глобальной экономической активностью и возможной рецессией, будут носить снижающий характер для внешнего спроса в наступающем году, оценивают аналитики Центробанка.

«Сохранение геополитической напряжённости может привести к увеличению „премии за риск“ для нашей страны на внешних финансовых рынках. Эти факторы повышают риск сокращения возможностей внешнего финансирования на фоне ужесточения мировых финансовых условий», — подчёркивается в сообщении ЦБ.

В такой ситуации эффективное использование внутренних финансовых ресурсов и сокращение общего фискального дефицита позволит минимизировать внешние воздействия, считает регулятор.

В свою очередь, растущая динамика базовой инфляции и ее возрастающий вклад в общую инфляцию показывает, что инфляционное давление в экономике Узбекистана принимает более долгосрочный характер.

Инфляционные факторы и риски, вызванные внешними и внутренними экономическими условиями, тщательно изучаются и принимаются соответствующие меры по их устранению, подчеркнули в ЦБ.

Очередное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки назначено на 26 января 2023 года.