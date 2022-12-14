Для реформирования авиакомпании Uzbekistan Airways привлечена команда турецкого специалиста Илькера Айджи, бывшего председателя Turkish Airlines в 2015—2022 годах.

14 декабря он представил предложения по трансформации Uzbekistan Airways президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, сообщила пресс-служба главы государства.

Под руководством Илькера Айджи Turkish Airlines превратилась из регионального в глобального игрока на рынке пассажирских авиаперевозок, говорится в сообщении.

«Сегодня схожие задачи стоят перед Uzbekistan Airways. Планируется превратить нашу страну в международный транспортный хаб, эффективно используя её географическое положение и авиационную инфраструктуру», — отмечает пресс-служба президента.

Шавкату Мирзиёеву была представлена стратегия трансформации и развития национального авиаперевозчика. На одном из слайдов презентации отображено видение Uzbekistan Airways: «Авиакомпания для народа».





В соответствии со стратегией в авиакомпании намечено внедрить системы корпоративного управления на основе международного опыта, увеличить парк воздушных судов, повысить качество обслуживания и расширить сеть грузоперевозок. С привлечением иностранных инвесторов на основе мировых стандартов будет завершена приватизация авиакомпании.

«Основная цель — превратить Uzbekistan Airways в ведущую региональную авиакомпанию, а также обеспечить доступные населению полёты по внутренним и международным маршрутам», — отмечается в сообщении.

Президент одобрил представленные планы и подчеркнул, что они должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

«Мы опоздали в этой области на 10 лет. Авиакомпания работает по-старому, пассажиры недовольны качеством обслуживания. Если мы хотим развивать нашу экономику и туризм, это наш единственный путь», — сказал Шавкат Мирзиёев.