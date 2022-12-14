Аргентина — Хорватия — 3−0

От полуфинальной встречи сборных Аргентины и Хорватии ждали чего угодно — сюрприза, закрытого или обоюдоострого футбола. Не ждали только довольно лёгкой победы одних и отсутствия контраргументов у других. Аргентинский тренер Лионель Скалони побил своего хорватского визави Златко Далича его же футболом, основанным на классной полузащите и быстроногой контратаке. Зеркальный счёт встречи этих команд на ЧМ-2018 вполне подходит для цветастых штампов про месть как холодное блюдо.

Аргентинские болельщики, которые насмотрелись на этом чемпионате ряд неприятных метаморфоз, происходивших с игрой «альбиселесты», готовы поверить, что всё это время их любимцы ловко прикидывались в своём неумении играть в футбол. Этой ночью Скалони удалось наконец-то убедить игроков сыграть в коллективный футбол. Ключом к успешному сдерживанию хорват, славных своей средней линией, стало, как это ни удивительно, решение отдать им мяч. К тому же великолепная аргентинская четвёрка Паредес, Макаллистер, Фернандес и Де Пауль отвоевала опорную зону у соперника, не давая ему развивать свои атаки.

При этом никакого колоссального преимущества у Аргентины заметно не было, игра обещала быть очень боевой. «Испортил» всё сенсационный Хулиан Альварес, доказавший, что не зря половина Манчестера (та половина, что в голубом) называет его «Пауком», заплетающим своим дриблингом соперников. Сначала он «связал» по ногам хорватского защитника Гвардиола, киперу Ливаковичу оставалось только что и выставить шлагбаумом свою правую ногу, а итальянскому арбитру Орсато — назначить пенальти. Месси сильно ударил в то место, где только что стоял бросившийся в угол хорватский вратарь. Один — ноль.

Спустя пять минут снова отличились Месси и Альварес. Первый запустил по траве свою очередную гениальную передачу, и мяч, счастливо обскакав нескольких хорватов, сначала оказался в ногах у разбегающегося Альвареса, а потом влетел в ворота. Два — ноль.

Месси также принял самое деятельное участие в окончательном разгроме соперника и оформлении дубля своего молодого напарника: гений «на флажке» лицевой линии накрутил своими финтами несчастного Гвардиола и отдал передачу в штрафную Альваресу, который стоял совершенно свободный зачарованный движениями капитана Аргентины. Три — ноль. «Альбиселесте» к финальному матчу с победителем пары Франция — Марокко подходит на пике своей формы.

Фото: fifa.com.

Во втором тайме Далич формально попытался хоть как-то подсластить горечь грядущего поражения, освежив ряды заменами в перерыве. Сборная Хорватии проводила контратаки, но не с целью забить, а скорее как единственный возможный способ хоть немного подержать мяч. В такие минуты, пожалуй, многие болельщики «клетчатых» вспомнили фамилию Манджукич, которой так не хватало в Катаре в протоколе команды.

Нисколько не отрицая заслуги сборной Аргентины в укрощении своего полуфинального соперника, нельзя не отметить его некоторую несвежесть. А в качестве дополнительной версии досрочно выкинутого белого флага вполне подойдёт уход с поля главной хорватской звезды Луки Модрича за десять минут до финального свистка. Кстати, силы ему ещё понадобятся. У полуфиналов на ЧМ есть особенности — даже для проигравшего это не последний матч на турнире. Хорваты теперь ждут своих собратьев по несчастью в другом полуфинале для игры в субботу за «бронзу».

Статистика матча

Голы: Месси (34, с пенальти), Альварес (39, 69).

Аргентина: Э. Мартинес, Молина (Фойт, 86), Ромеро, Отаменди, Тальяфико, Де Пауль (Дибала, 74'), Паредес (Мартинес, 62'), Э. Фернандес, Макаллистер (Корреа, 86), Месси, Альварес (Паласиос, 74).

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич, 46) , Модрич (Майер, 81), Брозович (Петкович, 50), Ковачич, Пашалич (Влашич, 46), Крамарич (Ливайя, 72), Перишич.

Предупреждения: Ромеро, Отаменди — Ливакович, Ковачич.