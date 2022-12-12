В понедельник по Узбекистану ожидается погода без осадков, сообщил Узгидромет.

Лишь по Бухарской, Навоийской и Самаркандской областям местами возможен небольшой снег, по Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям местами осадки (дождь, снег). Днём воздух прогреется до 0…+3 градусов, слабоотрицательные температуры сохранятся лишь местами.

Начиная со вторника влияние антициклона постепенно будет ослабевать. На смену холодной воздушной массе придёт относительно тёплый воздух.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, и к концу рабочей недели ночные морозы ослабеют до 0 градусов, а днём воздух будет прогреваться до +7…+10, местами до +14 градусов, что близко к средним многолетним значениям температуры.

Местами по республике ожидается туман.

12−14 декабря по горным районам республики лавиноопасно.