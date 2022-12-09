Виновные в ситуации с энергокризисом в Узбекистане не останутся безнаказанными, заявил вечером 9 декабря на совещании республиканского штаба по вопросам энергоресурсов руководитель Администрации президента Сардор Умурзаков, передаёт УзА.

«Те, кто довёл нас до этой ситуации, не выйдут сухими из воды. Некоторые из них сейчас сидят среди нас, на этом совещании», — сказал он.

На фотографиях с совещания можно увидеть, что к нему через видеоконференцсвязь подключены хокимы областей, Кабинет министров, генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев, министр внутренних дел Пулат Бобожнов и его заместитель, вице-премьер Шухрат Ганиев и другие.

Сардор Умурзаков также отметил, что на компрессорных станциях, принадлежащих «Узтрансгазу», имеются серьёзные неисправности. В ремонте нуждаются 21 из 37 агрегатов. Он поручил министру энергетики Журабеку Мирзамахмудову и главе «Узтрансгаза» Бехзоту Норматову «немедленно привести все агрегаты в рабочее состояние».

«Неисправные агрегаты приводят к росту нагрузки на другое оборудование и техническим сбоям и сводят на нет возможность обеспечения потребителей стабильным природным газом», — заявил глава АП.

По его словам, отключение электричества в результате ограничений, введённых в регионах, и аварии приводят к недовольству населения. Например, в городах Бухара, Навои, Фергана и Ташкент без электроснабжения в разное время суток оставались 1485 махаллей. Он поручил председателю «Узбекэнерго» Улугбеку Мустафоеву принять меры по увеличению численности аварийно-спасательных групп и полностью устранить аварии.

Сардор Умурзаков также указал на низкие показатели по обеспеченности углём в Кукдалинском (20%) и Каршинском (38%) районах Кашкадарьинской области и Карманинском районе (22%) Навоийской области.

Заместителю министра энергетики Шерзоду Ходжаеву, заместителю гендиректора «Узбекугля» Эркину Якубову, председателю правления «Узбекистон темир йуллари» Хусниддину Хасилову поручено обеспечить выполнение утверждённого графика поставок угля.

В сентябре правительство Узбекистана создало республиканскую комиссию по координации подготовки отраслей экономики и социальной сферы к устойчивой работе в осенне-зимний период во главе с первым заместителем премьер-министра Ачилбаем Раматовым. Территориальные комиссии возглавили заместители хокимов по строительству.

Аналогичная комиссия создавалась в прошлом году и в предыдущие годы. В 2020 году премьер-министр Абдулла Арипов был назначен ответственным за организацию подготовки к осенне-зимнему сезону в районах Ташкента, Ачилбай Раматов — в регионах Узбекистана.