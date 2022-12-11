Франция — Англия — 2−1

Противостояние в четвертьфинале англичан и французов — пожалуй, самое историческое из того, что было (а возможно, и из того, что осталось) на нынешнем чемпионате мира. Одно из главных европейских дерби неизменно выходит весьма смотрибельным, неизменно приносит голы — последний раз соперники расходились нулевой ничьей аж 20 лет назад на ЧЕ-1992 в Швеции.

Согласно задумкам Дешама, сборная Франции отняла у англичан прерогативу построения игры от соперника. Для этого был нужен быстрый гол: 108 км/ч — это не скорость щелчка в хоккее, а мощной пушки Тчуамени, сотворившей этот гол исключительным по исполнению ударом с 25 метров. Поведя в счёте, «трёхцветные» настолько уверовали в свою непогрешимость, что по достижении даже ничтожного перевеса в счёте утратила интерес к чужим воротам. Комментаторы матча практически не произносили фамилии Мбаппе, Жиру, Гризмана, Дембеле.

Нельзя сказать, что пропущенный гол сильно активизировал действия команды Гарета Саутгейта. Даже проигрывая, его подопечные продолжили свой чрезмерный, просто-таки вызывающий рациональный футбол. С таким ходом событий у англичан был не согласен только форвард Кейн .Сначала нападающий «Тоттенхэма» соорудил опасный момент в штрафной французов, который героически отразил его одноклубник кипер Льорис Во втором случае ни судья, ни VAR не нашли поводов поставить на точку после того, как Упоменкано заплёл ноги англичанину.

С третьей попытки Кейну все-таки удалось забить. В дебюте второго тайма сборная Англии решила использовать принцип из знаменитой советской кинокомедии — «Кто нам мешает, тот нам поможет». Сака нашёл в штрафной Тчуамени и удачно подставился под его вытянутую ногу. В этот раз бразильскому рефери Вильтону Сампайо уже не понадобилась помощь технологий, и Кейн был точен с пенальти.

Для происходившего в дальнейшем на поле необходимо заимствовать термин из психологии — «разрыв шаблона». Англичане на этом чемпионате пытались избавиться от статуса одной из самых прагматичных команд.

Символом такой открытости стал Магуайр, центральный защитник, несколько раз сыгравший вполне в духе центрфорварда. Французы, когда-то придумавшие термин «Коварный Альбион», в своём лукавстве были не менее изобретательны: Жиру после навеса Гризмана перепрыгнул Магуайра и головой направил мяч между рук Пикфорда, парой минут отразившего убойный удар все того же Жиру.

За наступление с открытым забралом Англии могло бы воздаться ещё одним спасительным пенальти за 10 минут до завершения основного времени. Но ворота соперника в таких случаях вновь оказались непреодолимой преградой с начала 90-х, дежавю становится бесконечным днём сурка: это уже шестой турнир, который для англичан становится роковым из-за нереализованного одиннадцатиметрового.

Фото: fifa.com.

Сборная Англии возвращается домой, а Франция в полуфинале сразится с Марокко, когда-то её бывшей колонией. Без истории здесь тоже не обойтись.

Статистика матча

Голы: Тчуамени (17), Жиру (78) — Кейн (54).

Нереализованный пенальти: Кейн (84).

Франция: Льорис, Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Дембеле (Коман, 79), Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунс (Грилиш, 90+9), Магуайр, Шоу, Хендерсон (Маунт, 79), Райс, Беллингем, Сака (Стерлинг, 79), Кейн, Фоден (Рэшфорд, 85).

Предупреждения: Т. Эрнандес, Дембеле Гризманн — Магуайр.