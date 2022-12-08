Утром 8 декабря в Янгибазарском районе Хорезмской области от отравления угарным газом скончались два члена семьи — 1958 и 2009 годов рождения. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям области.

Информация об этом поступила в УЧС в 8:51. Сообщается, что в доме проживало девять человек. Семь других членов семьи были обследованы в районной больнице, их состояние хорошее, госпитализация не потребовалась.

По факту смерти двух человек назначена судебно-медицинская экспертиза. Прокуратура района начала следствие.