Во вторник, 6 декабря, суд в Аргентине признал вице-президента и бывшего президента страны Кристину Фернандес де Киршнер виновной в коррупции и приговорил её к шести годам тюремного заключения, сообщает Buenos Aires Times. Ей также пожизненно запретили занимать политические должности.

69-летняя де Киршнер, которая была президентом с 2007 по 2015 год, признана виновной в «мошенническом управлении в ущерб государству». Её обвинили в организации 51 контракта на общественные работы в провинции Санта-Крус, которые были заключены с компанией, принадлежащей её другу и деловому партнёру Ласаро Баэсу.

Политик отрицает выдвинутые против неё обвинения и назвала судебный процесс «политической охотой на ведьм». Она также добавила, что осуждена «законной мафией».

Издание пишет, что Кристина де Киршнер вряд ли проведёт какое-либо время за решёткой, учитывая, что она обладает иммунитетом как вице-президент и глава Сената.

Кроме того, у неё есть возможность для апелляции. Она продолжит исполнять обязанности вице-президента, пока дело будет рассматриваться в вышестоящем суде.

Это первый случай, когда вице-президент Аргентины был осуждён за преступление, находясь на посту.