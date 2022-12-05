В российском Дагестане на берегу Каспийского моря было обнаружено в общей сложности более 2500 мёртвых краснокнижных тюленей, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии республики. Специалисты природоохранных структур продолжают подсчёт количества погибших особей.

Этот вид животных занесён в Красные книги России и Дагестана. В Минприроды сообщили, что основной версией гибели тюленей являются «естественные природные факторы».

Сейчас специалисты собрали пробы биоматериала у погибших особей.

«Проведён детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, в том числе и изучение тканей на наличие вируса COVID-19. Материалы были направлены в лаборатории Москвы и Астрахани для исследований. Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжёлыми металлами или пестицидами», — отметили в Минприроды.

Точные причины будут названы после проведения лабораторных исследований биоматериала мёртвых животных.

Выбросы мёртвых тюленей на Дагестанском побережье Каспия в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Такие случаи были в 2012 и в 2016 годах.