В Каттакурганском районе Самаркандской области скончались отец и его пятилетняя дочь, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным ведомства, 30 ноября примерно в 9:00 житель махалли «Каракульча» К. Х. (1994 года рождения) и его несовершеннолетняя дочь (2017) были найдены мёртвыми в своём доме без видимых повреждений.

По предварительной информации отдела судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате отравления неустановленной этиологии.

Районная прокуратура проводит доследственные мероприятия.