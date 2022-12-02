Сотрудники Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел Узбекистана пресекли деятельность незаконной майнинговой фермы в Бухарской области, сообщила пресс-служба СГБ.

По данным правоохранителей, руководитель предприятия, специализирующегося на обслуживании компьютеров, арендовал ещё одно помещение, расположенное в пустынной местности этого же района, и полевой стан, принадлежащий местному фермерскому хозяйству.

Эти здания были незаконно подключены к электросети. В ходе проверки оттуда было изъято 456 единиц девяти видов оборудования для майнинга.

Согласно заключению предприятия электросетей Ромитанского района, деятельность майнинговой фермы в результате незаконного использования электроэнергии нанесла ущерб государству на 2,53 млрд сумов.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.