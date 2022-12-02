В ближайшие дни холод, 1 декабря зашедший на территорию Узбекистана через Западный Казахстан, распространится на всю территорию страны, сообщил Узгидромет.

В пятницу по стране ожидается погода без осадков, лишь в предгорных и горных районах пройдут осадки, преимущественно в виде снега. По крайнему югу Узбекистана местами возможен небольшой дождь. Дневная температура воздуха будет в пределах 0…+5 градусов, по северу −2…−5.

Влияние холодного антициклона сохранится и на выходных. Температура воздуха будет в пределах ночью −2…−7 градусов, днём 0…+5, по северу ночью −10…−13 градусов, местами до −15…−17, днём −2…−7.

По всей территории Узбекистана ожидается сухая погода со слабыми ветрами.