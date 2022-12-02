Ещё два многонациональных элемента нематериального культурного наследия, относящихся в том числе к Узбекистану, вошли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщила пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия.

Решение было принято на 17-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия (МКОНКН), которая проходит с 28 ноября по 3 декабря в Рабате (Марокко), стала знаменательным культурным событием для Узбекистана. В ней участвует вице-премьер, председатель Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО Азиз Абдухакимов.

Заявка «Шелководство и традиционное производство шёлка для ткачества» была подготовлена Узбекистаном вместе с Азербайджаном, Афганистаном, Ираном, Таджикистаном, Туркменистаном и Турцией. Вторая номинация — «Традиции пересказа притчей о Ходже Насреддине», проработанная узбекской стороной совместно с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Турцией.

На презентации номинаций было рассказано об их исторической роли и значении в обогащении культур, поддержке местных экономик, укреплении взаимного уважения и межкультурного диалога.

Общее количество элементов Узбекистана, внесённых в Репрезентативный список, достигло 11. Ранее в него были включены искусство бахши, танец лазги, плов, аския, миниатюра, праздник Навруз, шошмаком и другие. Центр развития ремёсел Маргилана по сохранению традиционных технологий изготовления атласа и адраса внесён в Реестр передового опыта по сохранению нематериального культурного наследия.