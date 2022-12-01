Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 ноября ознакомился с презентацией предложений по упрощению продажи земельных участков с аукциона, сообщила пресс-служба главы государства.

С момента принятия закона и постановления правительства о приватизации земель, то есть за февраль-октябрь 2022 года, через информационную систему Yerelektron для предпринимательской и градостроительной деятельности на торги было выставлено 48 тысяч земельных участков. Дано положительное заключение на приватизацию около 5000 земельных участков, находящихся в пользовании юридических и физических лиц, говорилось на совещании.

В то же время выяснилось, что система имеет некоторые недостатки. Например, более 12 тысяч участков, предложенных для аукциона, оказались расположенными на землях сельскохозяйственного назначения или охраняемых территориях. Поскольку свободные земельные участки вносятся в Yerelektron только отделами строительства, возможности поиска всех свободных участков ограничены. В связи с этим предложено наладить совместную работу территориальных отделов строительства и кадастровых органов в этом направлении.

Директор Агентства по кадастру при Государственном налоговом комитете Фаррух Пулатов в интервью телеканалу «Узбекистан 24» сообщил, что сотрудники кадастровых органов теперь также будут находить земли и выставлять на аукцион.

Ещё одна проблема — сложность процесса выставлена земли на аукцион. В настоящее время он состоит из 13 этапов, на приобретение земли с правом аренды уходит 48 рабочих дней, а с правом собственности — 74 рабочих дня. В связи с этим намечено сократить этапы выставления земель на торги до 8, а сроков — до 16 и 22 рабочих дней соответственно.

Отсутствие генерального плана в некоторых посёлках городского типа также замедляет работу. Поэтому предложено выставлять земельных участки в таких населённых пунктах на аукцион на основе мастер-плана по согласованию с территориальным советом по архитектуре и градостроительству.

У малых промышленных зон чётко определённые границы. Поэтому земля в них должна предоставляться предпринимателям в упрощённом порядке в соответствии с лотами, предусмотренными генеральным планом, подчёркивалось на презентации.





Для населения это хорошая возможность приватизировать землю, которую оно долгое время использует, отмечалось в ходе презентации. Как сообщил глава Агентства по управлению государственными активами, с мая 1500 граждан и предпринимателей приватизировали свои земли.

В настоящее время пошлина за эту услугу составляет 20-кратный размер годовой суммы земельного налога. Согласно поручению президента, эта величина снижается до 10-кратного размера в Ташкенте, Нукусе и областных центрах (в среднем около 6 млн сумов за 1 сотку), а в остальных регионах — до 5-кратного (до 1 млн сумов за сотку).

Глава государства одобрил предложенные меры и поручил упростить доступа для населения и предпринимателей к земельным ресурсам, организации эффективного землепользования.