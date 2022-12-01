Австралия 1−0 Дания

Широкая улыбка полузащитника Райли Макгри, попавшего в своего игрока при первой же атаке австралийцев, и жёлтая карточка Азизу Бехичу, показанная практически сразу после стартового свистка, доказывали — за внешней расслабленностью «соккероуз» скрывается внутренний нерв предстоящей напряжённой борьбы.

В дебюте встречи подопечные Грэма Арнольда регулярно исхитрялись пробить по воротам Каспара Шмейхеля, прокрадываясь через тонкое ушко датской защиты. Но в завершающей стадии атаки австралийцев легко прочитывались соперником. Порой казалось, что после начала «нулевых», когда Австралия радовала всех своей искромётной игрой, зелёный континент неожиданно отрезали от развития футбольной мысли. Однако оказалось, что в этом котле потомков каторжан и аборигенов продолжает жить дух магии и экзотичности. И симпатичного футбола с окраин, за который болеет остальной мир, не пресыщенный футбольной глобализацией.

Состояние датчан в Катаре — пожалуй, самая громкая пока сенсация чемпионата, даже громче, чем поражение аргентинцев или немцев. Сенсационность не в том, что Дания не вышла из группы. Не в том, что и так известно — возрастные вратарь и центральные защитники. Неожиданно вдруг куда-то подевались достоинства датчан.

Провальным выдался турнир для связки хавбеков Хёйбьерг — Эриксен, которые цементировали игру сборной, а теперь не справились с организацией доставки мяча нападающим. Другой антигерой, вингер Йоаким Меле, так и не проявил активности в атаке. Ему же принадлежит роковая ошибка, не предвещавшая беды: час времени игры пробил, и Мэтью Леки влетел в штрафную, раскачал полузащитника итальянской «Аталанты» и идеально пробил под дальнюю штангу — Шмейхель не смог спасти свою команду.

Австралийцы, не пропустив больше после разгрома от французов, пробираются в 1/8 финала, где ждут победителя группы С.

Статистика матча

Гол: Леки (60).

Австралия: Райан, Дегенек, Суттар, Роулес, Бехич, Ирвайн, Муй, Макгри (Райт, 74), Леки (Хрустич, 88), Гудвин (Баккус, 46), Дюк (Макларен, 82).

Дания: Шмейхель, Р. Кристенсен (Бах, 46), Андерсен, А. Кристенсен, Меле (Корнелиус, 70), Хёйбьерг, Йенсен (Дамсгор, 59), Сков Ольсен (Роберт Сков, 70), Эриксен, Линдстрём, Брейтуэйт (Дольберг, 59).

Предупреждения: Бехич, Дегенек — Роберт Сков.

Тунис 1−0 Франция

У футболистов сборной Франции появилась традиция. Нет, речь не про баню и Новый год. Второй ЧМ подряд «трёхцветные» в последнем туре, лишённые мотивации, решили катать бесцветную ничью. С турнирной точки зрения игра с тунисцами не имела решающей важности. С другой стороны, после двух побед и досрочного выхода в 1/8 финала, три очка в последнем туре, добытые французскими дублёрами, придавали бы стопроцентному результату определённый командный шарм.

Последние годы про французскую сборную рассуждают как о команде, где собраны футболисты на два-три сильных состава. Где звёздных ветеранов уже поджимает новое поколение — Тчуамени, Нкунку, Камавинга, Фофана. Где замена какой-то детали в отточенный тренером Дидье Дешамом механизме никаким образом не влияет на рисунок игры и результат. Оказывается, все не так. Далеко не так.

Фото: FIFA World Cup / Twitter

Вышедшие в среду на поле заменители Мбаппе и Ко поразили академизмом своих действий, как будто это был для них не заочный спарринг с именитыми товарищами, а товарищеский матч, эдакий дружеский мастер-класс для сборной бывшей французской колонии. Посмотрев на такое скучное действо, Дешам был вынужден выпустить на поле игроков стартового состава.

Новозеландский судья Мэттью Конгер прибавил к игре восемь минут, чтобы вышедший Антуан Гризманн попытался спасти подмоченную репутацию чемпионов и добыть ничью. Но на стороне Туниса оказались зоркое око телеповтора. Тунисцы лишь две минуты были в плей-офф чемпионата. Ровно столько времени прошло между голами тунисца Хазри и австралийца Леки в параллельном матче с Данией. Видимо, этого все-таки мало для команды, которая осталась в списке самых невыразительных участников ЧМ-2022.

Статистика матча

Голы: Хазри (58)

Тунис: Дамен, Тальби, Гандри, Мерия, Малул, Лайдуни, Скири, Кечрида, Бен Ромдане (Шаалели, 74), Слимане (Абди, 83), Хазри (Жебали, 60).

Франция: Манданда, Дисаси, Варан (Салиба, 63), Конате, Фофана (Гризманн, 73), Камавинга, Тчуамени, Гендузи (Дембеле, 79), Верету (Рабьо, 63), Коман (Мбаппе, 63), Коло Муани.

Предупреждение: Кечрида.