Потребление соли жителями Узбекистана в три раза превышает рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения количество, сообщил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков, выступая на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«Исследования, проведённые в сотрудничестве со ВОЗ среди населения Узбекистана в возрасте от 18 до 64 лет, показали, что […] среднесуточное потребление соли среди населения составляет 14,9 гр, что в три раза превышает рекомендуемое количество, которое не должно превышать 5 гр в сутки», — заявил он.

Переизбыток соли в организме задерживает жидкость: 1 гр натрия, из которого состоит соль, задерживает целый стакан, что приводит к появлению скрытых отёков.

«Натрий тянет за собой воду, из-за этого повышается объём циркулирующей в сосудах крови. Поэтому повышается артериальное давление, а также возникают отёки в тканях», — рассказала «Газете.uz» врач-диетолог Гульчехра Хасанова.

Особенно опасен переизбыток соли при заболеваниях почек и сердечно-сосудистой системы, потому что соль препятствует расщеплению жиров.

«С переизбытком соли мы набираем лишний вес, что вредно для сердца, также соль делает внутреннюю поверхность сосудов рыхлой и восприимчивой к отложению холестерина и формированию атеросклеротической бляшки», — уточнила специалист.

По данным, которые озвучил Нурмат Атабеков, уже сейчас половина населения Узбекистана имеет избыточный вес, 20% — ожирение, у 46% повышен уровень холестерина в крови.

При избыточном потреблении соли организм выводит натрий с мочой, вместе с которой выводится и кальций. «Дефицит кальция в организме ведёт к остеопорозу — кости становятся менее прочными и более ломкими», — пояснила Гульчехра Хасанова.

Кроме того, выведение избыточного натрия с мочой даёт дополнительную нагрузку на почки, поэтому увеличивается риск отложения в них камней.

Диетолог обращает внимание, что больше всего соли содержится в сыре, колбасе, копчёностях, консервах, кетчупе и майонезе.

Нурмат Атабеков в своём выступлении также отметил, что две трети населения (67%) населения Узбекистана в возрасте 18−64 лет ежедневно потребляют овощей и фруктов меньше нормы (400 гр).