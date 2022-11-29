В наиболее густонаселённых массивах 12 районов Ташкента планируется создать 170 медицинских пунктов, которые разместят в специальных контейнерах, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Таким образом планируется сделать медицинские услуги более доступными для 540 тысяч горожан, живущих в 10,8 тысячах многоквартирных домов.

«Этот проект основан на опыте Юнусабадского района, — отметил заместитель министра здравоохранения Анвар Алимов. — Мы рассмотрели работу участкового медпункта, работающего в контейнере, установленном в махалле „Собирабад“. Жители благодарны за эту инициативу. В этой мини-поликлинике работает одна медицинская бригада».

В медпунктах будут работать по два врача общей практики и две медсестры. В каждом контейнере разместится дневной стационар на две койки, работающий с 8:00 до 20:00, все необходимые лекарства и медицинские средства, включая электрокардиограф и кислородные баллоны.

«Такие участковые медицинские пункты окажут большую помощь врачу общей практики в проведении медицинских осмотров пожилых людей, беременных женщин и детей, состоящих на учёте участковой поликлиники», — отметили в Минздраве.

В рамках проекта до конца года будет оборудовано и передано 12 многопрофильным и 70 семейным поликлиникам столицы 40 медицинских контейнеров.