Франция — Дания — 2−1

На прошлом ЧМ-2018 эти команды также попали в одну группу, где сыграли самый скучный безголевой матч мундиаля. Совсем недавно они играли в Лиге наций, и после двух побед датчан уверенно заговорили об инновационном футбола этой страны и о закате французской сборной нынешнего созыва. Всё, что случилось в прошедший субботний вечер, убедило о поспешности таких выводов: команда Дидье Дешама первой из участников ЧМ-2022 выходит в плей-офф.

После 45 минут практически равного — прессинг на прессинг — противостояния команды обменялись кинжальными выпадами. Первый гол Мбаппе достоин отдельного абзаца. Это пока лучшая голевая комбинация из разыгранных на в Катаре.

Её совершенная геометрия в три паса началась с того, что форвард ПСЖ получил мяч на левом фланге, сделал пас на Тео Эрнандеса, тот моментально вернул мяч на Килиана, в касание пробившего Шмейхеля.

Тренер датчан Каспер Хьюлманд в своём футбольном конструкторе постоянно ищет новые связки в атаке. Безусловно, роковая травма Дилейни в матче с Тунисом сузила эти поиски: выход в старте с французами Корнелиуса и Линдстрема вместо Ольсена и Дальбера пока не создал искомую связку. Ставка пока делается на стандарты, откуда и пришёл быстрый ответ датчан: Эриксен с углового навесил в штрафную, Андерсен выиграл воздух и прокинул мяч дальше на Кристенсена, который вонзил мяч под перекладину.

Победу же «трёхцветным» принёс точный удар Мбаппе — после навеса с правого фланга он выше всех выпрыгнул на дальней штанге, переиграв пошатнувшихся противников. В третьем туре сборная Франции будет играть с невыразительным Тунисом, а для Дании всё решится в матче с Австралией, которая формально также мнит себя кандидатом на выход из группы.

Голы: Мбаппе (61, 86) — Кристенсен (68).

Франция: Льорис, Кунде, Варан (Конате, 73), Упамекано, Т.Эрнандес, Тчуамени, Рабьо, Гризманн (Фофана, 90+3), Дембеле (Коман, 73), Мбаппе, Оливье Жиру (Тюрам, 62).

Дания: Шмейхель, Андерсен, Й.Кристенсен (Бах, 90+2), Нельссон, Р.Кристенсен, Хейбьерг, Эриксен, Меле, Дамсгор (Дольберг, 73), Линдстрем (Нергор,85), Корнелиус (Брейтуэйт, 46).

Предупреждения: Корнелиус, Кристенсен, Кунде.

Аргентина — Мексика — 2−0

Фото: fifa.com.



Цветастая афиша второго тура в группе C оказалась обманной приманкой. Продолжение серии противоборства команд, играющих с большим градусом эмоций, выдалась необыкновенно скучной. Почти весь матч соперники обменивались отсутствием какой-либо мысли на поле, и лишь более высокий класс игроков Аргентины скрасил уныние зрителей.

Во втором матче кряду «альбиселеста», сменив сразу пять игроков в основе после стартового позора, всё равно выглядела плохо смазанным механизмом, действуя с каким-то отчётливо различимым скрипом. Понять, в чём идея аргентинского тренера Скалони, долго не представлялась возможным, пока, наконец, не выяснилось, что её просто нет.

Яростный, даже отчаянный удар Месси к исходу часа игры возвестил о том, что в стане аргентинцев снято табу на дальние удары. Второй «закрученный» гол Фернандеса в девятку возвестил под занавес матча, что других аргументов у одного из фаворитов ЧМ Аргентины попросту нет. Созидательная активность Де Пауля и Родригеса по-прежнему исчезающе мала, а Ди Мария и Макаллистер на флангах растворились в мексиканских оборонительных редутах.

Тренер мексиканцев Херардо Мартино, когда-то сам тренировавший аргентинцев, выставил на игру пятерых защитников, заперев инициативу на ключ и отдав его сопернику. Однако травма опытнейшего Гуардадо списала этот план в утиль — после пропущенного первого гола у Мексики совершенно не было возможности хоть как-то поменять ход игры. В третьем туре для полной реабилитации аргентинам нужна победа над поляками, а мексиканцам предстоит сложная игра с Саудовской Аравией — кто бы мог подумать.

Голы: Месси (64), Фернандес (85).

Аргентина: Э. Мартинес, Монтьель (Альварес,63, Отаменди, Лисандро Мартинес (Молина,63), Акунья, Де Пауль, Родригес (Фернандес, 57), Макаллистер (Паласиос, 69), Месси, Лаутаро Мартинес, Ди Мария (Ромеро, 69).

Мексика: Очоа, Монтес, Араухо, Морено, Гальярдо, Альварес (Антуна,66), Эррера, Гуардадо (Гутьеррес, 42), Чавес, Лосано (Альварадо, 73), Вега (Хименес, 66).

Предупреждения: Монтьель — Араухо, Гутьеррес, Эррера, Альварадо.