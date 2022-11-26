Печенье «Кофейные зёрна»





Мягкое, нежное, рассыпчатое и ароматное печенье с кофейными нотками.

Печенье брауни





Шоколадная, нежная, тягучая ириска внутри и хрустящая шоколадная корочка сверху печенья.

Печенье с вишней «Глаза совы»





Песочное печенье с сочной вишней и ореховым воздушным безе.

Мятное печенье





Нежное, мягкое и в меру рассыпчатое печенье с ароматом мяты.

Печенье «Ёжики»





Предлагаем вам пошаговый рецепт печенья «Ёжики».

Творожное печенье с заварным кремом





Рецепт печенья из творожного теста, начинку можно заменить ягодными пюре.

Печенье «Альфахорес»





Песочное печенье с начинкой из вареной сгущёнки и орехов родом из Испании.

Творожное печенье с вареной сгущёнкой





Творожное тесто в сочетании с начинкой из варёной сгущёнки — рецепт домашнего вкусного печенья.