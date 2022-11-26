Печенье «Кофейные зёрна»
Мягкое, нежное, рассыпчатое и ароматное печенье с кофейными нотками.
Печенье брауни
Шоколадная, нежная, тягучая ириска внутри и хрустящая шоколадная корочка сверху печенья.
Печенье с вишней «Глаза совы»
Песочное печенье с сочной вишней и ореховым воздушным безе.
Мятное печенье
Нежное, мягкое и в меру рассыпчатое печенье с ароматом мяты.
Печенье «Ёжики»
Предлагаем вам пошаговый рецепт печенья «Ёжики».
Творожное печенье с заварным кремом
Рецепт печенья из творожного теста, начинку можно заменить ягодными пюре.
Печенье «Альфахорес»
Песочное печенье с начинкой из вареной сгущёнки и орехов родом из Испании.
Творожное печенье с вареной сгущёнкой
Творожное тесто в сочетании с начинкой из варёной сгущёнки — рецепт домашнего вкусного печенья.