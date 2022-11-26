Тунис — Австралия — 0−1

Наука колорометрия занимается изучением качества и различия оттенков цветов. К примеру, серый цвет имеет аж целых 256 оттенков. Можете усмотреть у автора этих строк признаки дальтонизма, но совершенно точно, что и Тунис, и Австралия в своём втором матче в группе D были командами одного цвета — серого. Вам нравится счёт на табло? Вы болельщик Австралии? Сочувствую вам.

В субботу на стадионе «Эль-Джануб» австралийская команда, пожалуй, окончательно рассталась с тем имиджем, который у неё был в начале «нулевых». Мелькнувшее на телеэкране кислое лицо экс-игрока сборной Тима Кэхилла, пришедшего на матч, заставляет с ностальгией вспомнить, что скучными игры команды с зелёного континента бывали очень редко.

Кому на поле действительно было весело, так это сыну австралийского нападающего Митчелла Дюка: к исходу четверти часа Гудвин сделал слева кросс в штрафную, а Дюк-старший кивком головы обманул тунисского кипера Дамена. Затем папа отправил сыну специальное послание на пальцах. Видео и фото из категории «милоты вам в ленту», пожалуй, станет основным контентом по итогам матча.

Невысокий темп, несметное количество бессмысленных передач, обилие брака в них и ожидание, чем этот перепас закончится — спортивная составляющая матча. Ответный штурм Туниса можно резюмировать фразой «было бы смешно, если бы не было так грустно»: Сасси, Слимане, Хазри, Мсакни поочерёдно доходили до штрафной соперника, после чего-либо теряли мяч, либо не знали, что с ним делать. В свою очередь, австралийцы после забитого мяча тоже особо напрягаться не хотели, а когда такая возможность им предоставлялась, распоряжались с мячом, как известный австралийский киноперсонаж «Крокодил Данди» с биде — не по назначению.

Голы: Дюк (23).

Тунис: Дамен, Бронн (Кешрида,73), Мериа, Тальби, Дрэгер (Сасси, 46), Шкири, Лайдуни Хазри, 63), Абди, Слити, Джебали (Хенисси, 73), Мсакни.

Австралия: Райан, Карачич (Дегенек, 75), Суттра, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Макгри (Хрустич, 63), Леки (Баккус, 85), Дюк (Макларен, 63), Гудвин (Мабил, 85).

Предупреждения: Лайдуни, Сасси, Абди.

Польша — Саудовская Аравия — 2−0

Вторая проверка боем сенсационных «зелёных соколов» подтвердила, что их победа в стартовом матче чемпионата над аргентинцами в группе C была отнюдь не случайностью. Отголоски исторической победы волновали болельщиков Саудовской Аравии перед игрой на Education City: новости о всевозможных материальных бонусах могли серьёзно расслабить подопечных француза Эрве Ренара.

Начало матча развеяло все опасения о вальяжности и спеси аравийцев. Реактивные и цепкие, распрощавшись с гордыней, игроки Саудовской Аравии стали терзать соперников на всех частях поля, выигрывая даже в самых безнадёжных единоборствах. В первые 20 минут встречи сборную Польши можно было увидеть только отстаивающей свои ворота, а её игроки к этому времени умудрились получить уже три жёлтые карточки.

В матче, подобном хорошему боевику, сюжет всегда двигает неожиданный поворот. А хороший тренер всегда чувствует такой момент.

Вот Ренар выходит к кромке поля, активно жестикулирует и его явно что-то не устраивает в удачно складывающемся матче, а через несколько секунд его подопечные пропустили: английский поляк Кэш забежал по флангу и прострелил в штрафную, саудовский кипер Аль-Оваис справился с ударом Левандовского, но тот успел сделал скидку на Зелиньского, который вколотил мяч под перекладину.

Саудовская Аравия сделала вид, что не заметила пропущенного мяча и продолжила увеличивать активность, которую под занавес первого тайма решил поддержать бразильский рефери Вилтон Сампайо: он усмотрел с помощью VAR сомнительный пенальти после контакта в польской штрафной Белека и Аль Шехри. Настал черёд выходить на сцену новому герою: польский кипер Войцех Щенсны справился не только с ударом с 11 метров, но и умело сложился после добивания. Как показали дальнейшие развития событий, в этот вечер вратарь «Ювентуса» мог отбить что угодно и чем угодно.

Известно, что в раздевалке Ренар готовит для своих игроков мощные мотивационные спичи. Но в этот раз случившиеся эмоциональные качели очень сильно «раскачали» игроков Саудовской Аравии. Вдобавок аравийцы к исходу матча были сильно измотаны. Второй пропущенный гол стал следствием потери концентрации: поляки могли забить ещё дважды, но сделали это только раз, когда Аль-Мальки потерял мяч, который легко подобрал Левандовски, пробив практически с точки пенальти. Теперь для выхода в плей-офф Саудовской Аравии важно, как минимум, не проиграть Мексике и ждать, что Аргентина не станет «договариваться» с поляками на ничью в третьем туре.

Голы: Зелиньски (39), Левандовски (82).

Нереализованный пенальти: Аль-Дасари (45+1).

Польша: Щенсны, Кэш, Глик, Кивер, Берешиньски, Крыховяк, Белик, Милик (Пентек, 71), Зелиньски (Каминьски, 63), Франковски, Левандовски.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Булаихи, Аль-Бреик, Аль-Мальки, Канно, Аль-Наджи (Аль-Обид, 46, Бехебри. 90+5), Аль-Бураик (Аль-Ганам, 65), Аль-Шехри (Н. Аль-Давсари, 85), С. Аль-Давсари.